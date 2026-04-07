Luis Díaz brilló en el Bernabéu: gol y victoria del Bayern vs Real Madrid

De esas noches mágicas de la UEFA Champions League con el Real Madrid protagonista pese a que en la Liga de España la situación no es la mejor. Contra el Manchester City, el cuadro español sacó adelante la serie para lograr el pase a los cuartos de final.

Adelante, el Real Madrid tenía la dura prueba con el Bayern Múnich que liquidó a Atalanta y que vive uno de los mejores momentos de la temporada entre la Bundesliga y la Liga de Campeones donde ya ha sacado diferencias claves. Los bávaros reafirmaron su buen semblante y en el Santiago Bernabéu sacaron el resultado para encaminar el paso a las semifinales.

Luis Fernando Díaz Marulanda fue el artífice del primer gol del Bayern Múnich ante un golpeado Real Madrid que tuvo a Andriy Lunin en el arco por la lesión de Thibaut Courtois que todavía no se ha recuperado de la lesión. Luego, Harry Kane marcó el segundo y Kylian Mbappé recortó distancias.

GOLEADOR LUIS DÍAZ EN LA PRIMERA PARTE

Desde los primeros minutos, el Bayern Múnich se adueñó del partido controlando las situaciones. No le cedió terreno ni el balón al Real Madrid que estuvo corriendo detrás del balón. Con el pasar de los minutos, la visita empezó a atacar con un remate de Dayot Upamecano que Álvaro Carreras logró sacar de la raya.

Real Madrid reaccionó con un contraataque sobre los 18 minutos con Vinícius Júnior que manejó la pelota desde la banda izquierda y sacó un remate buscando el segundo palo. Manuel Neuer se estiró y despejó el peligro al córner. Al cuadro blanco le quedaba difícil superar esa presión del Bayern Múnich y la mala entrega fue protagonista.

Thiago Pitarch intentó devolver un balón a Andriy Lunin, Serge Gnabry recuperó y definió a la carrera para la atajada del ucraniano. Kylian Mbappé apareció sobre los 28 minutos en su primera intervención clara y nuevamente Manuel Neuer salvó con categoría.

Luis Díaz no estaba teniendo un partido cómodo en el Santiago Bernabéu escorado en la banda, pero, antes de que acabara la primera parte, el extremo interiorizó y definió cruzado y con categoría tras la habilitación de Serge Gnabry. El guajiro marcó su primer tanto en el Santiago Bernabéu y contra el Real Madrid.

DESCUENTO DEL MADRID Y TODO ABIERTO PARA LA VUELTA

Apenas inició el segundo tiempo, Michael Olise cedió para Harry Kane que sacó un disparo raso potente para vencer el arco de Andriy Lunin. El Real Madrid ya preocupaba con una diferencia de dos goles en España pensando en lo que será la vuelta.

Los bávaros intentaron aumentar el marcador con Michael Olise y un disparo que salvó Andriy Lunin, y luego, un cabezazo de Dayot Upamecano que se perdió por un lado. Upamecano pecó en su propio terreno y Vinícius aprovechó para acercarse a Manuel Neuer. Sin embargo, su remate pegó en la malla exterior.

Kylian Mbappe volvió a avisar a los 65 minutos con un remate que Manuel Neuer salvó para evitar el descuento. Nueve minutos después, Trent Alexander-Arnold envió un centro raso para que el francés definiera. Neuer intentó rechazar, la pelota pegó en el palo, pero ya había traspasado la línea de gol.

Un tardío descuento que revitalizó al Real Madrid que estuvo cerca del empate con un disparo de Mbappé buscando el segundo palo y la pelota salió rozando el vertical.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ LA VUELTA DEL BAYERN MÚNICH VS REAL MADRID?

Con este marcador 1-2 a favor del Bayern Múnich, los alemanes cuentan con una pequeña ventaja para definir la clasificación a la semifinal de la UEFA Champions League. El esfuerzo madrileño no fue suficiente para poder igualar o llevarse la victoria en condición de local.

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Sin embargo, entre estos dos clubes de mucho prestigio, la diferencia corta parece dejar todo muy vivo pensando en el Allianz Arena. El juego se disputará el miércoles 15 de abril. Antes, los españoles recibirán al Girona por la Liga de España. Bayern Múnich será visitante del St. Pauli por la Bundesliga.