EN VIVO Copa Sudamericana: O'Higgins vs Millonarios – minuto a minuto y goles – fecha 1

Millonarios iniciará su camino en la fase de grupos de la Copa Sudamericana este martes 7 de abril cuando visite a O’Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua, en un compromiso válido por la primera fecha del grupo C.

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El conjunto embajador llega con la intención de comenzar con pie derecho en territorio chileno y ratificar su favoritismo en la zona.

El equipo albiazul parte como uno de los candidatos a liderar el grupo, teniendo en cuenta que dos de sus rivales son on equipos con mucha menos tradición internacional.

En frente estará O’Higgins, que buscará hacerse fuerte en casa y dar el golpe ante su gente en Rancagua. El conjunto chileno intentará aprovechar las condiciones de localía y la presión inicial del torneo para sumar puntos clave en una zona que se anticipa bastante disputada desde la primera jornada.

Cabe recordar que el grupo C lo completan Sao Paulo de Brasil y Boston River de Uruguay, dos rivales de peso que obligan a Millonarios a no ceder terreno desde el arranque.

O'Higgins vs Millonarios: cómo VER EN VIVO HOY martes 7 de abril

El partido O'Higgins vs Millonarios por la primera fecha de la Copa Sudamericana se disputará este martes 7 de abril a partir de las 20:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Espn y Disney+, transmitirá el canal de YouTube de Fútbol RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 19:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 20:00

España: 01:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:00

Estados Unidos: 20:00 (D.C. y Florida) - 19:00 (Chicago) - 17:00 (Los Ángeles)

México: 18:00