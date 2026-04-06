Millonarios se alista para un nuevo reto internacional, esta vez en territorio chileno, donde enfrentará a O'Higgins por la primera fecha del grupo C de la Copa Sudamericana.

El compromiso se disputará el próximo martes 7 de abril a las 7:00 p. m. (hora colombiana) en el estadio El Teniente de Rancagua, escenario en el que el conjunto embajador buscará comenzar con pie derecho su participación en el certamen continental.

Sin embargo, el historial de Millonarios jugando en Chile por torneos Conmebol no es favorable, lo que añade un condimento especial al encuentro frente al cuadro celeste.

Esta será la séptima ocasión en la que el equipo azul visite suelo chileno en competencias oficiales, donde hasta el momento registra un balance de una victoria, un empate y cuatro derrotas.

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Resultados de Millonarios jugando en Chile

El único triunfo se remonta al 8 de mayo de 1960, cuando Millonarios goleó 5-0 a Universidad de Chile en la Copa Libertadores, resultado que sigue siendo el más destacado en su historial en ese país.

Posteriormente, los resultados no han sido favorables. En 1962 cayó 4-1 ante Universidad Católica, y en 1995 sufrió dos derrotas más: 4-1 nuevamente contra Universidad Católica y 3-2 frente a Universidad de Chile.

El único empate que registra el club embajador en Chile se dio el 4 de octubre de 2007, cuando igualó 1-1 frente a Colo Colo en la Copa Sudamericana.

Más recientemente, el 25 de abril de 2024, Millonarios volvió a caer en territorio chileno, esta vez 3-1 ante Palestino por la Copa Libertadores, confirmando así las dificultades que ha tenido en este país.

Rivales de Millonarios en Copa Sudamericana 2026

Cabe recordar que en esta edición de la Sudamericana, Millonarios comparte el grupo C junto a O'Higgins, Boston River y São Paulo, por lo que sumar puntos como visitante será clave en sus aspiraciones de avanzar de fase.