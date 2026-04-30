El duelo entre América de Cali y Tigre, correspondiente a la tercera fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana, se perfila como un punto de quiebre para ambos equipos, especialmente para el conjunto argentino, que atraviesa una profunda crisis de resultados.

EN VIVO Copa Sudamericana: Tigre vs. América de Cali - minuto a minuto y goles

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El cuadro de Tigre, dirigido por Diego Davobe, llega con una racha de 12 partidos sin conocer la victoria, una seguidilla que ha puesto en duda la continuidad del entrenador. El equipo apenas ha sumado cinco puntos de 36 posibles en sus últimos compromisos, con un balance de siete derrotas y cinco empates, además de un pobre registro ofensivo de siete goles a favor y 13 en contra.

A pesar de haber conseguido victorias llamativas a comienzos de año frente a Racing Club y River Plate, el rendimiento del equipo se desplomó con el paso de las semanas. Actualmente, Tigre ocupa el último lugar de su grupo en la Sudamericana, igualado en puntos con Atlético Sullana, y ya sufrió un golpe en casa tras caer ante Macará.

En este contexto, el América de Cali, bajo la conducción de David González, asume el reto con la obligación de sumar. El equipo escarlata entiende que un triunfo en territorio argentino no solo lo acercaría a la clasificación, sino que también podría dejar contra las cuerdas a su rival.

América deberá prestar especial atención a jugadores como Ignacio Russo

“Hay que ganar los partidos”, sentenció González en la previa, consciente de que el margen de error es mínimo en un grupo que ya muestra señales de alta competitividad.

Además, América deberá prestar especial atención a jugadores como Ignacio Russo, una de las principales cartas ofensivas de Tigre, que buscará romper la sequía de su equipo.

El encuentro se disputa este jueves a partir de las 7:00 p.m. y promete ser determinante para el futuro inmediato de ambos clubes en el torneo continental.