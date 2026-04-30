El Pibe Valderrama estuvo cerca de ser fichaje de Nacional: reveló porque no llegó

El fútbol colombiano estuvo cerca de vivir uno de los momentos más inesperados en el mercado de fichajes de la "época dorada" de la Selección Colombia con la supuesta llegada del “Pibe” Valderrama a Atlético Nacional. Sin embargo, el fichaje nunca se concretó, quedando como una historia que mezcla ilusión, contexto y decisiones que marcaron el rumbo de una carrera legendaria.

Carlos Valderrama, uno de los jugadores más emblemáticos del país, brillaba a finales de los años 80 y comienzos de los 90 como el gran referente del fútbol colombiano y ello le empezó a abrir las puertas en el mercado de fichajes, habiendo sonado justamente para jugar con Atlético Nacional en la época en la que dirigió Maturana.

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El Pibe le dijo que no a Maturana para jugar en Nacional

Nacional vivía una etapa de consolidación tras haber ganado la Copa Libertadores de 1989, convirtiéndose en el primer club colombiano en lograr ese título. La posibilidad de sumar a Valderrama a un plantel ya competitivo despertaba entusiasmo entre los aficionados, que imaginaban un equipo aún más dominante en el ámbito local e internacional.

Diversos factores influyeron en que el fichaje no se concretara. Por un lado, las diferencias económicas entre lo que el jugador y su entorno pretendían y lo que el club estaba dispuesto a pagar resultaron un obstáculo importante. Por otro, el contexto del fútbol colombiano en aquella época, marcado por situaciones complejas fuera del campo, también incidió en las decisiones de los futbolistas.

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Además, a Valderrama le empezaron a llegar otras opciones sobre la mesa que terminaron siendo más atractivas desde lo deportivo y lo personal. Finalmente, el mediocampista optó por continuar su carrera en el exterior y luego consolidarse en el fútbol internacional, habiendo llegado en sus inicios a Montpellier y luego Estados Unidos, donde se convirtió en una figura icónica de la MLS.

"Cuando dice voy para Nacional me invitó para irme para allá, pero yo en ese momento de Deportivo Cali no me movía. Ya después el profesor se fue y empezaron a contratar extranjeros, pero lo bonito que hizo Maturana fue eso, con puro 'criollo' y pegó".

El Pibe también habló sobre Luis Díaz

Luego, Carlos aprovechó para decir que el extremo izquierdo Luis Fernando Díaz, que milita en Bayern Múnich de Alemania, ya lo superó. El Pibe valoró mucho el trabajo del exjugador del Junior de Barranquilla y del Porto de Portugal.

“Luis Díaz ya me superó, lo felicito, crack. Me gusta que no cambió, siguió siendo el mismo”, aseguró. Lucho fue figura con su club en el partido de ida de las semifinales de la Uefa Champions League ante PSG de la Ligue 1 de Francia.

¿Cuántos títulos ganó Maturana con Nacional?

Francisco Maturana, el experimentado entrenador de Quibdó, tuvo un destacado paso por el cuadro 'verdolaga', tanto de jugador como entrenador, habiéndose coronado campeón del torneo local como futbolista en 1973 y en 1976. Mientras que como director técnico ganó poco, pero ganó el más importante en la historia de Nacional, la Copa Libertadores en 1989.