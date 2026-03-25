EN VIVO Cruz Azul vs Atlético Nacional - minuto a minuto y goles - partido amistoso

Cruz Azul y Atlético Nacional se medirán este miércoles 25 de marzo en un atractivo duelo amistoso internacional que tendrá como escenario el PayPal Park de San José, California. El compromiso servirá como preparación para ambos equipos en medio de sus respectivos calendarios, y promete ser un espectáculo llamativo para los aficionados.

Se espera una importante presencia de público en territorio estadounidense, con hinchas tanto mexicanos como colombianos acompañando a sus equipos. Este tipo de encuentros suele generar un ambiente especial, marcado por la cercanía de las comunidades latinas en Estados Unidos y el interés que despiertan dos clubes tradicionales del continente.

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En el conjunto mexicano dirigido por Nicolás Larcamón, una de las presencias destacadas será la del portero colombiano Kevin Mier, quien se ha consolidado como una de las piezas importantes del equipo. No obstante, Cruz Azul tendrá una baja de último momento, ya que Christian Ebere no pudo ingresar a territorio estadounidense debido a restricciones migratorias para ciudadanos nigerianos.

Por su parte, Atlético Nacional afrontará el compromiso con su plantilla completa, en busca de mostrar su mejor versión internacional. El equipo antioqueño llega motivado, pues actualmente es líder de la Liga BetPlay, y este amistoso representa una oportunidad para ratificar su buen momento futbolístico fuera del país.

Cruz Azul vs Atlético Nacional: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 25 de marzo

El partido amistoso Cruz Azul vs Atlético Nacional se disputará este miércoles 25 de marzo a partir de las 21:30 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en One Tix Live, plataforma de streaming, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 21:30

España: 03:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 23:20

Bolivia y Venezuela: 22:30

Estados Unidos: 20:30 (D.C.) - 21:30 (Chicago) - 19:30 (California)

México: 20:30