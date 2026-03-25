Comunicado oficial de Nicolás Rodríguez, jugador de Nacional quien fue denunciado

En la noche de este martes 24 de marzo se conoció un comunicado oficial por parte del abogado defensor de Nicolás Rodríguez, extremo de Atlético Nacional, en el que se fija la postura del jugador frente a la denuncia en su contra por un presunto caso de abuso sexual.

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El documento fue emitido por el jurista Luis Felipe Henríquez del Castillo, quien asumió la defensa del futbolista y se dirigió a la opinión pública, medios de comunicación y comunidad deportiva para explicar la situación jurídica de su representado.

¿Qué dijo Nicolás Rodríguez tras la denuncia?

En el comunicado, la defensa rechaza de manera enfática la denuncia interpuesta contra Rodríguez, señalando que, tras un análisis preliminar de los hechos y de las pruebas disponibles, las acusaciones “no se ajustan a la realidad de lo sucedido”.

Asimismo, el abogado manifestó la confianza plena en la inocencia del jugador, resaltando que ha mantenido una conducta profesional y personal adecuada a lo largo de su carrera, y solicitó respeto por el principio de presunción de inocencia mientras avanzan las investigaciones.

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El lugar de los supuestos hechos en los que está implicado Nicolás Rodríguez

De acuerdo con la información conocida, los hechos que originaron la denuncia habrían ocurrido el pasado 15 de marzo de 2026 en una discoteca de la ciudad de Medellín, situación que actualmente es materia de análisis por parte de las autoridades competentes.

En esa línea, la defensa informó que ya se encuentra trabajando en la recolección de material probatorio que, según indican, permitirá demostrar que el futbolista no incurrió en ninguna conducta punible. Además, aseguraron que agotarán todas las instancias legales para esclarecer lo sucedido.

El comunicado también enfatiza que la estrategia jurídica no busca revictimizar a la denunciante ni desconocer la gravedad de este tipo de casos, al tiempo que rechaza cualquier forma de violencia de género, insistiendo en la necesidad de garantizar el debido proceso.

Comunicado oficial del abogado de Nicolás Rodríguez

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Por otro lado, se confirmó que Rodríguez está a disposición de la Fiscalía General de la Nación y de las autoridades correspondientes para atender cualquier requerimiento dentro del proceso investigativo.

Mientras tanto, el caso sigue en etapa de investigación y se espera que en los próximos días se conozcan nuevos avances que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.