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EN VIVO Envigado vs Once Caldas | Minuto a minuto y goles | Copa BetPlay 2026

Siga las emociones del partido de vuelta por la fase 1B del torneo que reúne a equipos de ambas categorías.
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EN VIVO Envigado vs Once Caldas | Minuto a minuto y goles | Copa BetPlay 2026
EN VIVO Envigado vs Once Caldas // Pixabay y Pes Logos
Copa Betplay 2026
Fase 1B - vuelta
Envigado Envigado
Programado
Once Caldas Once Caldas
Estadísticas del partido

Envigado y Once Caldas se enfrentan este jueves en el partido de vuelta de la fase 1B de la Copa BetPlay, una serie que llega ampliamente favorable para el conjunto blanco, luego de la goleada 3-0 conseguida hace una semana en el estadio Palogrande de Manizales.

El equipo antioqueño buscará remontar una diferencia importante en casa para mantenerse con vida en el torneo, mientras que Once Caldas intentará administrar la ventaja y confirmar su clasificación a los octavos de final, instancia en la que ya espera Alianza FC.

Siga Envigado vs Once Caldas EN VIVO

Tanto Envigado como Once Caldas afrontan este compromiso después de haber iniciado sus respectivos campeonatos. El cuadro naranja ya disputa el Torneo BetPlay, mientras que los manizaleños comenzaron su participación en la Liga BetPlay, por lo que ambos equipos acudirían con una nómina mixta.

Siga aquí el minuto a minuto, las mejores acciones y todos los goles del compromiso entre Envigado y Once Caldas, que definirá uno de los últimos clasificados a los octavos de final de la Copa BetPlay.

Envigado vs Once Caldas: fecha, hora y cómo VER EN VIVO

El encuentro está programado para este jueves 30 de julio a las 3:30 p. m. de Colombia; en Argentina, Uruguay y Paraguay comenzará a las 5:30 p. m.; en España a las 10:30 p. m., mientras que en Estados Unidos será a las 4:30 p. m. (Washington y Miami), 3:30 p. m. (Chicago) y 1:30 p. m. (Los Ángeles).

El partido será transmitido por Win Sports y Win Play. Además, puede seguir el minuto a minuto a través de Deportes RCN.

En esta nota

Once Caldas Envigado FC Fútbol Colombiano Copa Betplay Transmisión en vivo Win Sports

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