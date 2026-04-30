EN VIVO Europa League: Nottingham Forest vs Aston Villa - minuto a minuto y goles

Inicia una nueva instancia de la Europa League en donde los protagonistas serán dos escuadras históricas de la Premier League, Aston Villa y Nottingham Forest, las cuales llegan con la intención y obligación de sacar una importante diferencia en el partido de ida para tener un pie en la gran final.

Ambos equipos cuentan con un buen presente deportivo en la liga local, pero el que tendría la ventaja en esta ocasión sería el Nottingham, el cual auspiciará como local en el City Ground, aunque claramente no se pude dejar de lado el poderío de la plantilla con la que cuenta el equipo que comanda Unai Emery.

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Nottingham Forest vs Aston Villa: cómo VER EN VIVO HOY Europa League 30 de abril

El partido Nottingham Forest vs Aston Villa por el partido de vuelta de la Europa League se disputará este jueves 30 de abril a partir de las 14:00 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en ESPN, Disney Plus Premium, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00

Bolivia y Venezuela: 15:00

Estados Unidos: 15:00 (D.C. y Florida)

México: 15:00

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¿Cómo llegan Nottingham Forest y Aston Villa a la semifinal de la Europa League?

Aston Villa llega mejor posicionado en la Premier League, quedándose con uno de los puestos a Champions League tras estar ubicado en la quinta casilla con 58 unidades y un saldo de dos derrotas, dos victorias y un empate en los últimos cinco duelos jugados.

Mientras que Nottingham Forest se alejó de la zona del descenso, está ubicado en el puesto 16 con 39 unidades y en los últimos cinco enfrentamientos ha sumado tres victorias y dos empates.