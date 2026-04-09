EN VIVO Europa League: Porto vs Nottingham – minuto a minuto y goles – cuartos de final, ida

El estadio do Dragão será el escenario del duelo entre FC Porto y Nottingham Forest este jueves 9 de abril, en el marco del partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Europa League. El compromiso se perfila como una serie equilibrada entre dos equipos que han sabido competir en instancias decisivas.

El conjunto portugués llega con confianza tras dejar en el camino al VfB Stuttgart con un contundente 4-1 en el marcador global, mostrando solidez tanto en defensa como en ataque. Porto ha hecho de su casa una fortaleza y buscará tomar ventaja en esta primera confrontación.

Por su parte, Nottingham Forest tuvo una clasificación mucho más sufrida frente al FC Midtjylland, ya que la serie se definió desde el punto penal luego de que ambos equipos ganaran sus respectivos partidos como visitantes. Esa experiencia, sin embargo, podría fortalecer al conjunto inglés de cara a una llave que exige máxima concentración.

El partido de vuelta se disputará el próximo jueves en Inglaterra, donde se definirá el clasificado a las semifinales. Por ahora, la consigna para ambos equipos será clara: golpear primero en Portugal en una eliminatoria que, sobre el papel, luce completamente abierta.

Porto vs Nottingham: cómo VER EN VIVO HOY jueves 9 de abril

El partido Porto vs Nottingham por la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League se disputará este jueves 9 de abril a partir de las 21:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Espn, Disney+, Paramount+, fuboTV, ViX, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

España: 21:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 15:00

Estados Unidos: 15:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 12:00 (Los Ángeles)

México: 13:00