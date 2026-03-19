EN VIVO Europa League: Porto vs Stuttgart - minuto a minuto y goles

Empieza a llegar a su fin los octavos de final de la Europa League y uno de los partidos estelares en esta serie de vuelta es el de Porto vs Stuttgart, quienes dejaron la serie abierta para definir en Portugal tras haber empatado en el duelo de ida.

El compromiso se disputará en el Estádio do Dragão, donde el conjunto portugués buscará hacer valer su condición de local para sellar el pase a la siguiente instancia de la competencia. Tras el resultado obtenido en la ida, el cual fue un 0-0, ambos equipos aún con opciones claras de avanzar.

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Porto vs Stuttgart: cómo VER EN VIVO HOY Europa League 19 de marzo

El partido Porto vs Stuttgart por el partido de vuelta de la Europa League se disputará este jueves 19 de marzo a partir de las 15:00 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en ESPN, Disney Plus Premium, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 16:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)

México: 16:00

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¿Cómo llegan Porto y Stuttgart al duelo de Europa League?

Porto, con su tradición europea y experiencia en este tipo de eliminatorias, intentará imponer su jerarquía. El equipo dirigido por Sérgio Conceição ha mostrado solidez en casa a lo largo de la temporada, apoyado por su afición y un estilo de juego que combina orden defensivo con transiciones rápidas. Jugadores clave en ataque y mediocampo serán determinantes para administrar la ventaja o buscar el resultado necesario en caso de verse presionados.

Por su parte, Stuttgart afronta el desafío con la obligación de competir al máximo nivel fuera de casa. El conjunto alemán ha demostrado ser un equipo dinámico, con buen manejo del balón y capacidad para generar peligro en ofensiva. Su reto principal será mantener el equilibrio entre ataque y defensa, evitando dejar espacios que puedan ser aprovechados por el cuadro portugués.