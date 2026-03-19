Filtran tres sorpresas en la convocatoria de Colombia para los amistosos

La Selección Colombia está a punto de iniciar dos nuevos retos como preparación para la Copa Mundial 2026, dos importantes compromisos ante grandes potencias del balompié como lo son la Selección de Francia y la de Croacia, las cuales ya están listas para enfrentar a la 'tricolor' y anunciaron previamente sus listas de convocados con grandes figuras.

La 'tricolor' todavía no ha hecho oficial la confirmación de su plantilla de jugadores, pero poco a poco se han venido revelando nombres que podrían formar parte de ella, en primera instancia se habló de Camilo Durán, Sebastián Villa y ahora el tercer convocado que tendría en cuenta Néstor Lorenzo sería Juan David Cabal.

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Juan David Cabal vuelve a la convocatoria de la Selección Colombia

Cada vez falta menos para volver a ver a la Selección Colombia disputando una Copa Mundial, por lo que la ilusión y las expectativas son bastante altas, en especial tomando en cuenta el nivel deportivo con el que cuentan individualmente los jugadores que convoca regularmente Néstor Lorenzo.

Luis Díaz, Luis Suárez, Davison Sánchez entre otros jugadores son algunos de los protagonistas de la Selección Colombia en las últimas convocatorias, pero para esta nueva etapa de partidos amistosos podría empezar a rotar la plantilla y ver jugadores nuevos que le aporten al equipo en la cita mundialista.

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En el "nuevo aire" que le podría llegar a dar el estratega argentino a la selección estarían los nombres de Camilo Durán, quien llegaría desde Qarabaq, Sebastián Villa desde Independiente Rivadavia y otra de las sorpresas sería Juan David Cabal, el cual ha venido sumando minutos en Italia.

Una de las zonas más vulnerables del cuadro 'tricolor' es en la defensa, justo por la banda izquierda, en donde llegaría a jugar el futbolista de la Juventus, quien se ha venido recuperando de una lesión de ligamento cruzado y poco a poco se ha ganado un puesto en la escuadra italiana, por lo que Néstor Lorenzo lo podría tomar en cuenta como alternativa para los amistosos ante Francia y Croacia.

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¿Cuándo son los amistosos de Colombia ante Francia y Croacia?

Los amistosos de la Selección Colombia ante Francia y Croacia ya están confirmados dentro de la fecha FIFA de marzo de 2026:

Colombia vs. Croacia: jueves 26 de marzo de 2026

Colombia vs. Francia: domingo 29 de marzo de 2026

El partido ante Croacia se jugará en Orlando (Estados Unidos) .

. El duelo frente a Francia será en Washington (Estados Unidos).

¿Cuándo y contra quién debuta Colombia en el Mundial?

La Selección Colombia ya tiene definido su debut en el Mundial 2026.

Rival: Selección de Uzbekistán

Fecha: 17 de junio de 2026

Sede: Ciudad de México

Hora: 9:00 p.m. (hora de Colombia)

Este será el primer partido del equipo dirigido por Néstor Lorenzo en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde integra el Grupo K en donde también se medirá ante: