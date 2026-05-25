EN VIVO final ida Torneo BetPlay: Real Cartagena Vs Envigado - minuto a minuto y goles

Real Cartagena y Envigado se enfrentan este lunes 25 de mayo en el estadio Jaime Morón de la capital del departamento de Bolívar en el partido de ida de la gran final del Torneo BetPlay-I de 2026.

Real Cartagena Vs Envigado: hora y cómo VER EN VIVO la final del Torneo BetPlay

El partido entre Real Cartagena contra Envigado por la final de ida del Torneo BetPlay-I de 2026 se disputa este lunes 25 de mayo a partir de las 8:00 de la noche.

El compromiso se puede VER EN VIVO a través de la señal de Win Sports + y también tendrá seguimiento ONLINE por Deportes RCN.

Así llegó Real Cartagena a la final del Torneo BetPlay

Real Cartagena llegó a la final del Torneo BetPlay, después de liderar el grupo B de los cuadrangulares semifinales al lograr 13 puntos y superar a Unión Magdalena, Barranquilla y Bogotá FC.

Los heroicos se han hecho fuertes en condición de local, por lo que intentarán sacar ventaja en el estadio Jaime Morón antes de la definición en Envigado.

Así llegó Envigado a la final del Torneo BetPlay

Envigado demostró una gran mejoría desde que Alberto Suárez asumió el cargo de director técnico.

Los antioqueños lideraron el grupo A con 11 puntos, después de superar en una "final anticipada" a Deportes Quindío.