EN VIVO Fútbol argentino: Rosario Central vs Racing - minuto a minuto y goles - cuartos de final

Rosario Central y Racing Club se medirán en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final del fútbol argentino en una serie que promete intensidad en un estadio colmado. El conjunto rosarino llega fortalecido por su presente reciente y con la ilusión de aprovechar la localía en un cruce que se definirá en un solo partido.

Rosario Central avanzó a esta instancia tras superar con autoridad a Independiente de Avellaneda, al que venció 3-1 en condición de local en los octavos de final. Ese triunfo no solo le dio la clasificación, sino que reforzó la confianza del plantel en su estadio.

Por su parte, Racing llega con impulso tras eliminar a Estudiantes de La Plata con un ajustado 1-0 como visitante. La Academia mostró solidez defensiva y eficacia en momentos clave, argumentos que buscará repetir en una cancha siempre exigente como la de Central.

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Rival de Rosario o Racing en semifinales

El ganador de este enfrentamiento se enfrentará en semifinales al vencedor de la serie entre River Plate y Gimnasia La Plata, que se disputará a segundo turno en el estadio Monumental. Con ese panorama, el cruce entre Central y Racing no solo define un semifinalista, sino que también acerca a uno de los dos equipos a la recta final del torneo.

Rosario Central vs Racing: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 13 de mayo

El partido Rosario Central vs Racing por los cuartos de final del fútbol argentino se disputará este miércoles 13 de mayo a partir de las 19:00 (hora local). El duelo se podrá ver en la Disney+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 17:00

España: 23:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 19:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 18:00

Estados Unidos: 18:00 (D.C. y Florida) - 17:00 (Chicago) - 14:00 (Los Ángeles)

México: 16:00