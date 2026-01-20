Inter de Milán, primero en la Serie A, es un equipo que vuelve a ser sólido, temible, ordenado y perfectamente organizado que solo tiene un debe esta campaña: aún no ha conseguido ganar a un grande ni en Italia ni en Liga de Campeones, competición en la que recibe a un Arsenal dominante en Inglaterra y líder invicto en 'Champions'.

Tras seis jornadas de competición europea, el balance del Inter es positivo. Ganó las cuatro primeras sin apuro y perdió las dos últimas por la mínima. Eso sí, es sexto con 12 unidades y la posibilidad de caer fuera de las ocho primeras plazas, esas que garantizan el pase directo a octavos de final, es muy real en caso de derrota.

El problema del Inter es que no tuvo ninguna dificultad para ganar a equipos de talla claramente inferior, pero no pudo con los dos grandes que vinieron después. Ajax (0-2), Slavia Praga (3-0), Real Union Saint Gilloise (0-4) y Kairat Almaty (2-1), todos fueron un trámite. De hecho, solo este último fue capaz de hacer gol a los 'nerazzurri'.

Después, Atlético de Madrid (2-1) y Liverpool (0-1) desinflaron esa burbuja. Compitió bien, pero lejos de lo que acostumbró en las últimas campañas el finalista de dos de las últimas tres ediciones bajo los mandos de Simone Inzaghi. En el Metropolitano cayó con un tanto en el 93 y ante los 'Reds' con un penalti en el 88.

Fue precisamente la marcha del técnico italiano al Al-Hilal saudí lo que terminó de desestabilizar un vestuario ya de por sí noqueado tras la derrota por 5-0 ante el PSG en la gran final de Múnich. Su puesto lo ocupó el rumano Cristian Chivu, gran conocedor de la casa al haber sido ya no solo jugador -ganó el mítico triplete de 2010 con José Mourinho- sino entrenador del segundo equipo interista.

Este examen es importante, es la oportunidad perfecta para demostrar que puede ser el líder de un equipo con aspiraciones a todo. En Serie A, esta temporada, empató y perdió ante el Nápoles, perdió ante el Milan y perdió ante la 'Juve', sus grandes rivales directos. No ha sido capaz de ganar a un rival de entidad esta temporada.

Los antecedentes del duelo ante el Arsenal

Los antecedentes del Inter ante el Arsenal favorecen a los italianos. En los tres partidos oficiales en los que se han visto las caras, todos ellos en Liga de Campeones.

El primero de ellos fue en septiembre de 2003. El Inter viajó a Highbury y goleó 0-3. La vuelta, en esa fase de grupos, fue terrible para los 'nerazzurri', que encajaron un 1-5 en San Siro con exhibición de Thierry Henry.

La última vez que se midieron fue en 2024, en la fase liga. El turco Hakan Calhanoglu, desde los once metros, decidió el duelo en San Siro. El partido se podrá disfrutar EN VIVO por ESPN 2 y Disney +, desde las 3:00 p. m. (Hora en Colombia).

De nuevo San Siro será huésped del duelo entre italianos e ingleses. Chivu no podrá contar con Calhanoglu por lesión. El polaco Piotr Zielinski, el encargado de sustituirle en un partido que puede marcar la temporada interista: ganar supone un influjo de confianza gigante, derribar la barrera de vencer a un rival de peso.

