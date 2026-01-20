Real Madrid vs Mónaco EN VIVO HOY martes 20 de enero - Champions League

Inicia una nueva jornada de Champions League, justamente la séptima fecha, en la que dos de los protagonistas serán Real Madrid y Mónaco, los cuales se encargarán de pisar el Estadio Santiago Bernabéu en busca de otros tres puntos para ascender en la tabla de posiciones.

El equipo que comanda el estratega español, Álvaro Arbeloa, no pasa por su mejor momento deportivo tras haber sido eliminado de manera reciente en la Copa del Rey a manos de Albacete y también de haber caído en la final de la Supercopa de España ante su clásico rival, Barcelona. Es por ello que para este duelo de nuevo en condición de local estarían obligados a ganar para reivindicarse con su público.

Lea también Compararon a leyenda del Bayern con Luis Díaz: polémica respuesta

Sin embargo, Mónaco tampoco la pasa del todo bien en la liga local y en la Champions League, ya que viene de una racha consecutiva de cuatro partidos perdidos en la Ligue 1 que lo está dejando en la novena casilla con tan solo 23 unidades, mientras que en la Champions está con uno de los puestos a eliminatoria, ubicándose en la casilla 18 con nueve unidades.

Real Madrid vs Mónaco: cómo VER EN VIVO HOY Champions League 20 de enero

El partido Real Madrid vs Mónaco por la séptima fecha de la Champions League se disputará este martes 20 de enero a partir de las 3:00 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en ESPN, Disney Plus Premium, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 16:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)

México: 16:00



