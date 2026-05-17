EN VIVO LaLiga: Barcelona vs Real Betis - minuto a minuto y goles - Fecha 37

Llega una nueva jornada de LaLiga en la que dos de los protagonistas serán Barcelona y Real Betis, dos equipos que ya tienen prácticamente definido su futuro en la competencia local, el cuadro 'culé' siendo campeón y el equipo en el que milita el 'Cucho' Hernández quedándose con uno de los lugares a Champions League.

Lea también Giro de Italia 2026: ganador de la etapa 9 y posiciones en la general

El equipo comandado por Hansi Flick llega a este compromiso siendo ya campeón, pero también con una triste noticia para el final de la temporada y es la salida de Robert Lewandowski, por lo que la obligación de Barcelona será sumar victorias para despedir por todo lo alto al polaco.

Barcelona vs Real Betis: cómo VER EN VIVO HOY LaLiga 17 de mayo

El partido entre Barcelona vs Real Betis por la fecha 37 de LaLiga, se disputará este domingo 17 de mayo a partir de las 2:15 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en ESPN, Disney Plus Premium, Sky Sports y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 14:15

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:15

Bolivia y Venezuela: 15:15

Estados Unidos: 15:15 (D.C. y Florida)

México: 15:15

Lea también Gustavo Puerta jugará en primera división de España: confirmado el ascenso con Racing antes del Mundial

Próximo equipo de Lewandowski tras su salida de Barcelona

Ahora, con su salida confirmada, se abre un nuevo capítulo tanto para el jugador como para el Barcelona. Diversos reportes señalan que el atacante tendría ofertas desde Arabia Saudita, Italia y la MLS, aunque todavía no ha revelado cuál será su próximo destino.

"Después de cuatro años llenos de desafíos y de mucho trabajo, es hora de seguir adelante. El Barça ha vuelto al lugar que le corresponde. Nunca olvidaré el cariño que recibí de la afición desde mis primeros días. Cataluña es mi lugar en el mundo".