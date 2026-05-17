Giro de Italia 2026: ganador de la etapa 9 y posiciones en la general

La montaña volvió a robarse el protagonismo en el Giro de Italia 2026 y la etapa 9 dejó una auténtica batalla entre escaladores que terminó con una contundente victoria para Jonas Vingegaard y un enorme protagonismo de Einer Rubio y Giulio Ciccone en las montañas del Corno alle Scale.

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La jornada, considerada una de las más importantes de esta primera semana, comenzó a perfilar la verdadera lucha por la clasificación general, en donde poco a poco Vingegaard se empieza a posicionar luego de haber sumado su segundo triunfo.

Victoria de Jonas Vingegaard en la etapa 9 del Giro de Italia

Desde los primeros kilómetros se vivió una carrera agresiva. La fuga del día tomó forma rápidamente y Einer Rubio fue uno de los hombres más activos desde temprano. El colombiano del Movistar Team buscó sorprender a los favoritos y se convirtió en protagonista absoluto durante gran parte de la carrera tras formar parte de varias escapadas.

Con el paso de los kilómetros también apareció Giulio Ciccone, quien salió del pelotón para unirse a la ofensiva en la montaña. El italiano respondió al ataque de Rubio y juntos animaron la etapa antes del ascenso definitivo al Corno alle Scale.

Sin embargo, cuando la carretera comenzó a inclinarse en los últimos kilómetros de la montaña, apareció el 'pescador', Jonas Vingegaard. El danés del Visma | Lease a Bike confirmó por qué es el gran favorito al título y lanzó un ataque demoledor en el ascenso final que le permitió llegar a tras 4:20:21, pasando por encima de Einer Rubio y Ciccone, quienes se posicionaban como ganadores.

VINGEGAARD Jonas – Team Visma | Lease a Bike – 4:20:21 GALL Felix – Decathlon CMA CGM Team – +0:12 PINGANZOLI Davide – Team Visma | Lease a Bike – +0:34 ARENSMAN Thymen – Netcompany INEOS – +0:34 EULÁLIO Afonso – Bahrain - Victorious – +0:41 GEE-WEST Derek – Lidl - Trek – +0:46 RONDEL Mathys – Tudor Pro Cycling Team – +0:46 KUSS Sepp – Team Visma | Lease a Bike – +0:46 HINDLEY Jai – Red Bull - BORA - hansgrohe – +0:50 STORER Michael – Tudor Pro Cycling Team – +0:50

Clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 9

EULÁLIO Afonso – Bahrain - Victorious – 38:49:44 VINGEGAARD Jonas – Team Visma | Lease a Bike – +2:24 GALL Felix – Decathlon CMA CGM Team – +2:59 HINDLEY Jai – Red Bull - BORA - hansgrohe – +4:32 SCARONI Christian – XDS Astana Team – +4:43 ARENSMAN Thymen – Netcompany INEOS – +5:00 RONDEL Mathys – Tudor Pro Cycling Team – +5:01 O'CONNOR Ben – Team Jayco AlUla – +5:03 PELLIZZARI Giulio – Red Bull - BORA - hansgrohe – +5:15 STORER Michael – Tudor Pro Cycling Team – +5:20

¿Cuándo se correrá la etapa 10 del Giro de Italia 2026?

Siguiendo el calendario del Giro de Italia, la etapa 10 del Giro de Italia 2026 se correrá el martes 19 de mayo de 2026, luego de la segunda jornada de descanso de la competencia.

Será una contrarreloj individual entre Viareggio y Massa, con un recorrido de aproximadamente 40 kilómetros, considerada una jornada clave para la clasificación general, especialmente para los especialistas contra el reloj.