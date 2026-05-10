EN VIVO LaLiga: Barcelona vs. Real Madrid – minuto a minuto y goles – fecha 35

FC Barcelona y Real Madrid protagonizarán este domingo un clásico decisivo para el futuro de LaLiga, en un partido cargado de tensión deportiva, bajas sensibles y polémicas extradeportivas. El conjunto azulgrana llega con la posibilidad de conquistar su vigésimo noveno título liguero si consigue una victoria o incluso un empate en casa.

Principal novedad en la convocatoria en el Barcelona: Jules Kounde

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El técnico Hansi Flick afrontará el compromiso con dos ausencias importantes: Lamine Yamal y Andreas Christensen. El joven delantero quedó descartado para lo que resta de temporada por una lesión muscular, mientras que el defensa danés continúa recuperándose de la molestia de rodilla que sufrió hace cinco meses.

La principal novedad en la convocatoria azulgrana es el regreso de Jules Kounde, quien no estuvo en el último encuentro ante Osasuna por sanción. También destacan nombres como Robert Lewandowski, Raphinha y Marcus Rashford en el frente ofensivo.

En la otra orilla, el Real Madrid llegará golpeado por las lesiones y por un ambiente tenso en el vestuario. Kylian Mbappé finalmente quedó fuera de la convocatoria tras no recuperarse completamente de una molestia en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. El francés ya se había perdido el partido anterior y su ausencia representa un duro golpe para el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa.

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La situación de Mbappé estuvo rodeada de controversia luego de su viaje a Cerdeña junto a la actriz española Ester Expósito en medio de su recuperación, además de unas imágenes en Valdebebas que generaron debate en la prensa española. Sin embargo, Arbeloa salió en defensa del atacante.

“Si se quiere descontextualizar que un jugador salga riendo después de un entrenamiento es querer aprovechar una ocasión para poner las cosas fuera de lugar. Todos los madridistas sabemos el esfuerzo que hizo para venir al Real Madrid”, afirmó el entrenador.

El Madrid también sufrirá las bajas de Federico Valverde, Rodrygo, Éder Militao, Ferland Mendy, Arda Güler, Dani Carvajal y Dani Ceballos. En contraste, reaparece Thibaut Courtois, recuperado de su lesión muscular.