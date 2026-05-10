FC Barcelona confirmó este domingo el fallecimiento del padre de su entrenador, Hansi Flick, pocas horas antes de una nueva edición del clásico frente al Real Madrid, un compromiso decisivo en la lucha por el título de LaLiga.

Barcelona confirma la muerte del padre de Hansi Flick antes del clásico contra Real Madrid

La noticia fue comunicada por el conjunto blaugrana a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que expresó su respaldo al técnico alemán y a su familia en medio del difícil momento personal que atraviesa.

“El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia”, señaló el club en el comunicado difundido en la red social X.

Frente al Real Madrid, Barcelona podría proclamarse campeón de LaLiga

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A pesar de la situación, Flick decidió mantenerse junto al equipo y estará presente en el banquillo para dirigir el clásico en una jornada que puede ser histórica para el Barcelona. El equipo catalán podría proclamarse campeón de LaLiga en caso de vencer o incluso empatar frente al conjunto madridista.

El entrenador alemán permaneció concentrado con la plantilla en el hotel del equipo durante las horas previas al compromiso, demostrando fortaleza en un día marcado por la tristeza personal y la trascendencia deportiva.

La noticia generó múltiples mensajes de apoyo desde el entorno del fútbol europeo, especialmente por el contexto en el que llega, justo antes de uno de los partidos más importantes de la temporada para el Barcelona. El clásico no solo definirá buena parte del campeonato, sino que ahora también tendrá una fuerte carga emocional para el entrenador culé.

El club catalán, mientras tanto, buscará respaldar a su técnico con una victoria que acerque definitivamente el título liguero y convierta una jornada difícil en una noche inolvidable para la institución blaugrana.