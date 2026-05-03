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Liga de España

EN VIVO LaLiga: Espanyol vs Real Madrid - minuto a minuto y goles - Fecha 34

Así podrá ver en vivo el partido entre Espanyol vs Real Madrid en LaLiga .
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Espanyol vs Real Madrid en vivo por la fecha 34 de LaLiga
Espanyol vs Real Madrid en vivo por la fecha 34 de LaLiga

Se disputa la fecha 34 de LaLiga, la cual podrá llegar a definir al campeón del certamen a falta de cuatro fechas todavía por disputarse, ya que Barcelona ganó y amplió su diferencia con el Real Madrid.

Ahora depende del 'blanco blanco' si quiere dejar que el cuadro 'culé' se coroné campeón de manera anticipada, ya que está obligado a sumar de a tres unidades en su visita al Espanyol el domingo 3 de mayo.

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Espanyol vs Real Madrid: cómo VER EN VIVO HOY domingo 3 de mayo

El partido entre Espanyol vs Real Madrid por la Liga Española, se disputará este domingo 3 de mayo a partir de las 14:00 hora Colombia. El duelo se podrá ver en Espn, DGO, DirecTV y SkySports, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 14:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00
Bolivia y Venezuela: 15:00
Estados Unidos: 15:00 (D.C. y Florida)
México: 13:00

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Victoria de Barcelona en LaLiga

Desde el inicio del encuentro, el Barcelona asumió el protagonismo con una posesión dominante y una presión alta que dificultó la salida del conjunto local.

La primera parte del compromiso se fue sin goles y las preocupaciones comenzaron a crecer, hasta el momento en el que apareció Robert Lewandowski para abrir el marcador, lo siguió Ferrán Torres y finalmente el duelo terminó con un marcador de 1-2.

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