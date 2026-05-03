EN VIVO LaLiga: Espanyol vs Real Madrid - minuto a minuto y goles - Fecha 34

Se disputa la fecha 34 de LaLiga, la cual podrá llegar a definir al campeón del certamen a falta de cuatro fechas todavía por disputarse, ya que Barcelona ganó y amplió su diferencia con el Real Madrid.

Ahora depende del 'blanco blanco' si quiere dejar que el cuadro 'culé' se coroné campeón de manera anticipada, ya que está obligado a sumar de a tres unidades en su visita al Espanyol el domingo 3 de mayo.

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Espanyol vs Real Madrid: cómo VER EN VIVO HOY domingo 3 de mayo

El partido entre Espanyol vs Real Madrid por la Liga Española, se disputará este domingo 3 de mayo a partir de las 14:00 hora Colombia. El duelo se podrá ver en Espn, DGO, DirecTV y SkySports, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00

Bolivia y Venezuela: 15:00

Estados Unidos: 15:00 (D.C. y Florida)

México: 13:00

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Victoria de Barcelona en LaLiga

Desde el inicio del encuentro, el Barcelona asumió el protagonismo con una posesión dominante y una presión alta que dificultó la salida del conjunto local.

La primera parte del compromiso se fue sin goles y las preocupaciones comenzaron a crecer, hasta el momento en el que apareció Robert Lewandowski para abrir el marcador, lo siguió Ferrán Torres y finalmente el duelo terminó con un marcador de 1-2.