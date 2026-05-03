VIDEO - Gol de Jhon Córdoba le da la victoria a Krasnodar en Rusia

El delantero colombiano Jhon Córdoba acercó este domingo 3 de mayo a su equipo Krasnodar a un nuevo título en la Liga Premier de Rusia al ser determinante en el triunfo 1-0 sobre FC Akron Tolyatti.

Córdoba fue el encargado de anotar el único tanto del partido, que le permitió a Krasnodar seguir como líder del campeonato.

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Así fue el gol de Jhon Córdoba

Jhon Córdoba marcó en el minuto 72 el 1-0 para Krasnodar después de recibir un pase de Eduard Sperstian.

El atacante colombiano impuso su potencia y velocidad para ganarle en la corrida a los defensores rivales y justo al momento de entrar al área sorprendió con un fuerte y cruzado remate de derecha.

El disparo de Córdoba se metió al pórtico, a pesar de la resistencia del guardameta rival.

Jhon Córdoba, goleador de Rusia

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Con el gol de este domingo, Jhon Córdoba se afianzó como líder en la tabla de goleadores de la Liga Premier de Rusia.

Córdoba llegó a 16 anotaciones en la temporada.

Krasnodar, cerca del título

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La victoria le sirvió a Krasnodar para acercarse al título de la Liga Premier de Rusia en la temporada 2025/2026.

El equipo del colombiano es líder del campeonato con 63 unidades, en la segunda casilla está Zenit con 62 unidades.

A la Liga Premier de Rusia le restan dos fechas para completar el calendario.