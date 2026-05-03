VIDEO - Gol de Jhon Córdoba le da la victoria a Krasnodar en Rusia

El delantero colombiano Jhon Córdoba acercó este domingo 3 de mayo a su equipo Krasnodar a un nuevo título en la Liga Premier de Rusia al ser determinante en el triunfo 1-0 sobre FC Akron Tolyatti.
Córdoba fue el encargado de anotar el único tanto del partido, que le permitió a Krasnodar seguir como líder del campeonato.
Así fue el gol de Jhon Córdoba
Jhon Córdoba marcó en el minuto 72 el 1-0 para Krasnodar después de recibir un pase de Eduard Sperstian.
El atacante colombiano impuso su potencia y velocidad para ganarle en la corrida a los defensores rivales y justo al momento de entrar al área sorprendió con un fuerte y cruzado remate de derecha.
El disparo de Córdoba se metió al pórtico, a pesar de la resistencia del guardameta rival.
Jhon Córdoba, goleador de Rusia
Con el gol de este domingo, Jhon Córdoba se afianzó como líder en la tabla de goleadores de la Liga Premier de Rusia.
Córdoba llegó a 16 anotaciones en la temporada.
Krasnodar, cerca del título
La victoria le sirvió a Krasnodar para acercarse al título de la Liga Premier de Rusia en la temporada 2025/2026.
El equipo del colombiano es líder del campeonato con 63 unidades, en la segunda casilla está Zenit con 62 unidades.
A la Liga Premier de Rusia le restan dos fechas para completar el calendario.