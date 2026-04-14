EN VIVO Liga de Naciones: Bolivia vs Uruguay - minuto a minuto y goles - fecha 6

La Liga de Naciones Femenina Conmebol llegó a su sexta fecha y uno de los duelos determinantes de la jornada 6 será el que protagonizarán la Selección femenina de Bolivia y la Selección femenina de Uruguay.

El compromiso se disputará en el Estadio Municipal de El Alto, un escenario que promete jugar un papel clave por la altitud, el apoyo del público local y cambios en la tabla de posiciones.

El partido entre Bolivia vs Uruguay por la sexta fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol se disputará este martes 14 de abril a partir de las 16:00 (hora local). El duelo se podrá ver en el canal de YouTube de Deportes RCN, Direct TV, plataformas digitales de Chilevisión y su respectivo canal de YouTube; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 15:00

Estados Unidos: 15:00 (D.C)

Resumen: Colombia (2) vs. Paraguay (0) | Conmebol Sub-17 2026

¿Cómo llega Bolivia y Uruguay a la fecha 6 de la Liga de Naciones?

Ambas escuadras llegan a esta jornada de la competencia sin haber sumado al menos una victoria en el transcurso de cuatro partidos jugados, lo que justamente los está dejando en la última casilla.

Sin embargo, las 'charrúas' son las que llegan en mejores condiciones, ya que se encuentra en la octava casilla con 2 puntos tras dos empates y dos derrotas. Mientras que Bolivia es último con un empate y tres derrotas.