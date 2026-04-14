Ecuador 'no hizo caso' y confirmó últimos dos amistosos antes del Mundial

Ecuador disputará ante Arabia Saudita y Guatemala los últimos partidos amistosos antes de debutar en el Mundial de Norteamérica 2026, informó el martes la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

La tricolor jugará ambos juegos en Estados Unidos, con su par saudita en Harrison, Nueva Jersey, el 30 de mayo y con la centroamericana en Columbus el 7 de junio.

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La tricolor integra el Grupo E de la Copa del Mundo junto a Alemania, Curazao y Costa de Marfil, mientras que los Halcones Verdes sauditas están en el H con España, Uruguay y Cabo Verde.

Guatemala no se clasificó a la cita que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México desde el 11 de junio.

Para el Mundial, la escuadra dirigida por el argentino Sebastián Beccacece se concentrará desde el 25 de mayo en la ciudad estadounidense de Columbus, donde "trabajará en los últimos ajustes" para la competición, según la FEF.

En el duelo ante Arabia Saudita la selección absoluta de Ecuador registrará su encuentro número 600 desde su debut, en 1938.

Tras clasificar como segundo de Sudamérica, el elenco ecuatoriano está invicto en su campaña de preparación para el mayor torneo de fútbol con empates con Estados Unidos (1-1), México (1-1), Canadá (0-0), Países Bajos (1-1) y Marruecos (1-1). También ganó a Nueva Zelanda (2-0).

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LA POLÉMICA DECISIÓN DE ECUADOR CON LOS DOS AMISTOSOS

Ecuador hará su campamento en Estados Unidos para concentrar de cara al Mundial. Toda la preparación será en territorio estadounidense, dado que los tres juegos de la fase de grupos serán en dicho país.

Claramente, por este tema, la Federación Ecuatoriana de Fútbol estaba pensando en sumar regularidad en Estados Unidos y por eso confirmó los dos amistosos en Nueva Jersey y en Columbus. Una decisión sensata para la preparación, pero que no gusta para nada en algunos hinchas.

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Y es que, los seguidores esperaban una preparación similar a la que tuvo Argentina, que va a tener Colombia, entre otras selecciones mundialistas que jugaron o jugarán amistosos en condición de local para despedirse de los aficionados. Ecuador no tendrá una despedida, algo que se estaba por revisar en la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

No hicieron caso al pedido de los aficionados que querían ver a la 'Tri' antes de afrontar el viaje y el reto del Mundial en Estados Unidos. Luego de enfrentar a Arabia Saudita y a Guatemala, los ecuatorianos viajarán a Ohio para la concentración previo al debut frente a Costa de Marfil.