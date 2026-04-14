EN VIVO Liga de Naciones: Perú vs Paraguay - minuto a minuto y goles - fecha 6

Las selecciones de Perú y Paraguay se enfrentarán este martes 14 de abril en Cusco, en un compromiso correspondiente a la sexta jornada de la Liga de Naciones Femenina.

El encuentro cobra especial relevancia en la tabla de posiciones, pues estas selecciones llegan igualadas en puntos, aunque con realidades distintas en la diferencia de gol: Perú es sexta con seis unidades y un registro de -6, mientras que Paraguay ocupa la quinta casilla con seis puntos y -1.

En ese contexto, el duelo se perfila como un enfrentamiento directo en la lucha por acercarse a los puestos de clasificación al Mundial, teniendo en cuenta que cada punto será determinante en la recta final del certamen.

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Cabe recordar que las dos selecciones mejor ubicadas al finalizar el torneo clasificarán de manera directa a la cita orbital, mientras que las selecciones que ocupen el tercer y cuarto lugar deberán disputar un repechaje, lo que aumenta la importancia de este partido entre Perú y Paraguay.

Perú vs Paraguay: cómo VER EN VIVO HOY martes 14 de abril

El partido Perú vs Paraguay por la sexta fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol se disputará este martes 14 de abril a partir de las 18:00 (hora local). El duelo se podrá ver en RCN, la App del Canal RCN y la señal de YouTube de Deportes RCN; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

España: 22:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 17:00

Estados Unidos: 16:00 (D.C. y Florida) - 15:00 (Chicago) - 12:00 (Los Ángeles)

México: 15:00