Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina tras la victoria de Colombia ante Venezuela - fecha 5

La Selección Colombia Femenina logró un triunfo clave en la quinta jornada de la Liga de Naciones de la CONMEBOL, al imponerse 2-1 frente a la Selección de Venezuela en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali.

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Resultados de la quinta fecha de Liga de Naciones

El resultado no solo significó tres puntos importantes, sino que también generó movimientos significativos en la tabla de posiciones, en una jornada que dejó resultados determinantes en la lucha por los primeros lugares.

En otros compromisos de la fecha, la Selección de Perú derrotó 2-1 a Uruguay, mientras que Paraguay superó 2-0 a Ecuador.

Por su parte, Argentina se impuso como visitante 1-0 frente a Chile, consolidándose como uno de los equipos más fuertes del certamen.

Cabe señalar que en esta jornada descansó la Selección de Bolivia, que continúa en la parte baja de la clasificación tras cinco fechas disputadas.

Con estos resultados, Argentina y Colombia comparten el liderato con 10 puntos, aunque la ‘albiceleste’ se mantiene en la primera posición gracias a su diferencia de gol (+11), mientras que el equipo colombiano es segundo con (+5).

Tabla de posiciones Liga de Naciones - fecha 5

1. Argentina, 10 (+11)

2. Colombia, 10 (+5)

3. Venezuela, 8

4. Chile, 7

5. Paraguay, 6 (-1)

6. Perú, 6 (-6)

7. Ecuador, 5

8. Uruguay, 2

9. Bolivia, 1

Programación sexta fecha de Liga de Naciones Femenina Conmebol

En la próxima jornada, la sexta fecha, la selección que descansará será Ecuador. Los partidos se jugarán el martes 14 de abril con los duelos: Perú vs Paraguay, Bolivia vs Uruguay, Venezuela vs Argentina y Colombia vs Chile, este último nuevamente en el Pascual Guerrero.

Vale recordar que este torneo entrega cupos al Mundial de 2027, que se disputará en Brasil, donde las dos primeras selecciones clasificarán de manera directa, mientras que la tercera y cuarta deberán disputar el repechaje en busca de un lugar en la cita orbital.