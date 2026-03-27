EN VIVO Marruecos vs Ecuador - minuto a minuto y goles - Fecha FIFA

Las selecciones de Marruecos y Ecuador se enfrentarán este viernes 27 de marzo en el estadio Metropolitano de Madrid, en un partido amistoso que servirá como preparación para la Copa del Mundo 2026.

Así llegan Marruecos y Ecuador al amistoso

El conjunto africano llega a este compromiso ubicado en la octava posición del ránking FIFA y con el reciente título continental, además de iniciar una nueva etapa bajo la dirección técnica de Mohamed Ouahbi, quien asumió tras la salida de Walid Regragui.

Lea también Definidas las finales del repechaje intercontinental; fechas y sedes

Por su parte, Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, afronta este encuentro como una de sus últimas pruebas antes del Mundial, con una nómina amplia que ha sufrido modificaciones debido a las lesiones de Leonardo Campana y Patrik Mercado, este último con una rotura de ligamento cruzado que podría dejarlo fuera de la cita orbital.

El compromiso también será clave para definir los últimos cupos en la convocatoria ecuatoriana, mientras que Marruecos contará con figuras como Brahim Díaz, Achraf Hakimi y Ez Abde en un duelo que se disputará en territorio español con presencia de aficionados de ambas selecciones.

Marruecos vs Ecuador: cómo VER EN VIVO HOY viernes 27 de marzo

El partido amistoso Marruecos vs Ecuador se disputará este viernes 27 de marzo a partir de las 15:30 (hora ecuatoriana). El duelo se podrá ver en Canal de Fútbol, DAZN y Claro Sports, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:30

España: 21:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:30

Bolivia y Venezuela: 16:30

Estados Unidos: 14:30 (D.C.) - 15:30 (Chicago) - 13:30 (California)

México: 14:30