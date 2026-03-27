Definidas las finales del repechaje intercontinental; fechas y sedes

Las finales del repechaje intercontinental rumbo a la Copa del Mundo 2026 ya quedaron definidas, luego de que este jueves se disputaran los dos cruces decisivos en territorio mexicano, con emociones tanto en Monterrey como en Guadalajara.

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Bolivia le ganó a Surinam por el repechaje

A primera hora, Bolivia firmó una remontada clave frente a Surinam en el estadio de Monterrey, en un partido que comenzó cuesta arriba para el conjunto sudamericano.

Los caribeños se fueron en ventaja al minuto 48 con anotación de Liam van Gelderen, quien abrió el marcador y puso a soñar a su selección con el paso a la siguiente ronda.

Sin embargo, Bolivia reaccionó en el tramo final del compromiso. Al minuto 72 apareció Moisés Paniagua para igualar el marcador y devolverle la esperanza a su equipo.

Poco después, al 79’, Miguel Terceros se encargó de completar la remontada mediante un cobro de penalti, sellando el 2-1 definitivo y el paso de Bolivia a la final del repechaje.

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Jamaica derrotó a Nueva Caledonia rumbo al Mundial

En la jornada nocturna, disputada en Guadalajara, Jamaica hizo la tarea y se impuso 1-0 frente a Nueva Caledonia en un partido más cerrado, pero igualmente determinante.

El único gol del compromiso fue obra de Bailey Cadamarteri, quien le dio la clasificación al conjunto caribeño en un duelo donde supieron administrar la ventaja.

De esta manera, Bolivia y Jamaica aseguraron su presencia en las finales del repechaje intercontinental, donde buscarán uno de los últimos cupos disponibles para la Copa del Mundo 2026.

Cruces de finales del repechaje intercontinental

Las definiciones se jugarán el próximo martes 31 de marzo: primero, en Guadalajara, Jamaica se enfrentará a República Democrática del Congo a las 15:00 (hora local) por un lugar en el grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán; posteriormente, en Monterrey, Bolivia chocará ante Irak a las 21:00, por un cupo en la zona I con Francia, Senegal y Noruega.