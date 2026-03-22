EN VIVO MLS: Minnesota United vs Seattle Sounders - minuto a minuto y goles - James es suplente

Minnesota United recibirá este domingo 22 de marzo a Seattle Sounders por una nueva jornada de la MLS, en un partido que se disputará desde la 1:30 p. m. y que corresponde a la Conferencia Oeste. El compromiso genera expectativa por la presencia del colombiano James Rodríguez, quien estará con la camiseta número 10 del conjunto local.

El equipo de Minnesota llega a este encuentro en un momento poco favorable, pues ocupa la decimocuarta posición de la Conferencia Oeste con apenas cuatro puntos en la misma cantidad de partidos disputados. Seattle Sounders, en cambio, afronta este juego desde una realidad más positiva, ya que es sexto con nueve unidades, lo que lo convierte en un rival de cuidado para el cuadro de casa.

Buena parte de la atención estará puesta sobre James Rodríguez, de quien se espera un papel más determinante en este compromiso. El colombiano todavía no ha tenido una incidencia alta en el funcionamiento ofensivo de su equipo, por lo que este partido aparece como una oportunidad importante para empezar a asumir mayor protagonismo dentro del campo.

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Así las cosas, Minnesota United afrontará un examen exigente frente a un adversario que ha mostrado un mejor rendimiento en el arranque de la temporada. Para el conjunto local será clave sumar, no solo por la necesidad en la tabla, sino también porque necesita mejorar su imagen, con la ilusión de que James pueda ser uno de los hombres decisivos de la jornada.

Minnesota United vs Seattle Sounders: cómo VER EN VIVO HOY domingo 22 de marzo

El partido Minnesota United vs Seattle Sounders por la MLS, se disputará este domingo 22 de marzo a partir de las 13:30 (hora local y de Colombia). El duelo se podrá ver en MLS Season Pass, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 13:30

España: 19:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 15:30

Bolivia y Venezuela: 14:30

Estados Unidos: 14:30 (D.C. y Florida) - 13:30 (Chicago) - 10:30 (Los Ángeles)

México: 12:30