James tendrá rival colombiano en la MLS: figura en Brasil firmará con club estadounidense

Para estos meses previos al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, James Rodríguez buscó equipo para sumar la regularidad deseada y firmó con el Minnesota United. El comienzo fue difícil para el capitán de la Selección Colombia y se perdió tres partidos.

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Solo en uno de esos tres había estado convocado y no sumó minutos por decisión de Cameron Knowles, entrenador neozelandés. Su debut fue en el marco de una goleada en contra frente al Vancouver Whitecaps en condición de visitante y ahora esperará una victoria contra el Seattle Sounders.

La MLS de grandes figuras como James Rodríguez también es una buena liga para jugadores colombianos. Brasil y Estados Unidos parecen ser la casa de los futbolistas cafeteros y ahora habrá un nuevo representante de Colombia en Norteamérica después de cumplir un corto paso por el Brasileirao, justamente.

Con esta incorporación, uno de los más de treinta jugadores colombianos del Brasileirao se despedirá de Brasil y sumará en esa cuota de cafeteros en Estados Unidos que buelve a creer en la capacidad de Colombia.

EL RIVAL COLOMBIANO QUE SE VERÁ LAS CARAS CON JAMES RODRÍGUEZ EN LA MLS

El Brasileirao ha arrancado de buena manera para las necesidades que tiene Fluminense de meterse en la parte alta de la clasificación. Los dirigidos por Luis Zubeldía buscan afianzarse en las primeras plazas dependiendo de lo que pase en el partido del sábado 21 de marzo ante Atlético de Mineiro.

En este enfrentamiento que podría dejar a Fluminense en la misma línea de los líderes, Palmeiras y Sao Paulo con 16 unidades, Kevin Serna espera su lugar en el banquillo de suplentes, mientras que Santiago Moreno no fue convocado como ha sido habitual en los últimos partidos para el equipo de Río de Janeiro.

Por ahora, Fluminense cuenta con esos dos colombianos, pero, todo parece indicar que el club pretende vender a uno de ellos en los próximos días. Ese jugador sería Santiago Moreno que no continuaría dentro de la institución. De hecho, está a pequeños detalles de firmar con un equipo de la MLS, liga estadounidense en donde ya estuvo.

De acuerdo con información de Felipe Sierra, Santiago Moreno está a detalles de firmar un nuevo contrato en la MLS con el FC Dallas, equipo que será rival de James Rodríguez, dado que ambos equipos están en la misma conferencia. Ya hay acuerdos y está a solo horas de cerrarse.

SANTIAGO MORENO REGRESA A LA MLS

El nacido en Cali hace 25 años tuvo sus comienzos en el América de Cali como uno de los grandes futbolistas de proyección que iba a dar de qué hablar en próximos años. Dejó buenas sensaciones que le permitieron salir de Colombia y estar en la órbita de la Selección Colombia con convocatorias y con dos partidos disputados en amistosos.

Saltó del América a la MLS con el Portland Timbers en donde alcanzó a estar cuatro temporadas. Fluminense depositó la confianza en el volante, pero su estadía en Brasil no tomó el camino deseado con poca regularidad. Ahora, tendrá una nueva oportunidad en Norteamérica con el FC Dallas.

El presidente de Fluminese, Mattheus Montenegro afirmó en una rueda de prensa que FC Dallas envió una oferta que consiste en un préstamo con opción de compra. Globo Esporte conoció de primera mano que el valor es superior a los 4,5 millones de dólares en caso de querer contratar al colombiano de manera definitiva.

JAMES RODRÍGUEZ SE VERÁ CON SANTIAGO MORENO EN LA MLS

Santiago Moreno ahora será rival de James Rodríguez en la MLS. Uno en el Dallas, y el otro en el Minnesota United, justamente, con los dos en la misma conferencia. El equipo texano está en la novena casilla que le dará la oportunidad de jugar las clasificatorias de la MLS, mientras que el equipo de James no ha contado con la suerte deseada con solo cuatro puntos.

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El partido entre el FC Dallas y Minnesota United será en Texas, el 22 de abril. Santiago Moreno y James Rodríguez figurarán en este encuentro en busca de sumar la regularidad en ambos casos.