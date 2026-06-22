EN VIVO Noruega vs Senegal | Copa Mundial de la FIFA 2026 | Fecha 2

Poco a poco, el Mundial va pasando por jornadas definitivas para ir definiendo a los clasificados para los dieciseisavos de final. La segunda fecha del Grupo I espera dar de qué hablar con dos selecciones que ganaron en sus debuts como Francia y Noruega, y los derrotados, Irak y Senegal.

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Esta jornada del lunes tiene a primera hora a Francia que se medirá con Irak y para finalizar el grupo, Noruega enfrentará a Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Los vikingos quieren seguir dominando el grupo a la espera de verse las caras en la última jornada contra los franceses que podría ser solo para definir el primer y el segundo puesto.

Si Noruega saca provecho de la tabla de posiciones en este momento y Erling Haaland y Alexander Sorloth están finos en la definición, podría darse la clasificación de manera anticipada a los dieciseisavos de final, mismo caso si Francia gana a primer turno.

En el sorteo del Mundial, todas las selecciones sentían temor por parte de una gran generación de Noruega que aspira llegar lejos y seguir atemorizando con Erling Haaland, Alexander Sorloth, Martin Odegaard, entre otras grandes figuras. Esta delantera llama la atención y ya dio de qué hablar con un contundente 4-1 frente a Irak.

Erling Haaland marcó un doblete en su primer partido del Mundial y aspira seguir aumentando esa diferencia frente a los demás rivales que también se afianzan como goleadores en la competencia.

Por su parte, Senegal no logró sumar de a tres en su debut cuando enfrentó a Francia. Los senegaleses lograron descontar sobre el final para acercarse al marcador, pero Kylian Mbappé se salió con la suya con un golazo que acabó las esperanzas de igualar.

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Esta será una nueva salida para Senegal que quiere dar el golpe con una delantera que también es prestigiosa con Ismaila Sarr, Nicolas Jackson y Sadio Mané. Una defensa segura con el liderazgo de Kalidou Koulibaly.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE NORUEGA VS SENEGAL POR EL MUNDIAL 2026 ESTE LUNES 22 DE JUNIO

Este encuentro se disputará el lunes 22 de junio a partir de las 19:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de Win Sports. También podrá ver todo acerca del Mundial por el Canal RCN y Deportes RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO NORUEGA VS SENEGAL

Colombia, Ecuador y Perú: 7:00 P.M.

México: 6:00 P.M.

Bolivia, Chile y Paraguay: 8:00 P.M.

Argentina. Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:00 P.M.