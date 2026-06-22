Polémico penal en favor de Argentina Vs Austria en el Mundial

La selección de Argentina enfrenta este lunes 22 de junio a Austria en partido válido por la segunda fecha del grupo J en la Copa del Mundo.

En el inicio el compromiso, la selección argentina arremetió en contra del arco austriaco en búsqueda de la apertura del marcador.

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Pitan penal a Argentina tras falta sobre Lautaro

En el minuto 2, Thiago Almada lanzó un pase filtrado por el medio de los centrales con destino de Lautaro Martínez, quien le ganó la posición a los defensores de Austria.

Sin embargo, el atacante fue derribado justo antes de sorprender con su remate, ya que Stefan Posch y Xaver Schlager le golpearon su guayo izquierdo.

En un primer momento, el árbitro central egipcio Amin Mohamed Omar no sancionó infracción y le dio continuidad al partido.

No obstante, el VAR, liderado por Khamis Al Marri de Catar, llamó al juez central con el objetivo de revisar la acción por una posible infracción.

Amin Mohamed Omar se dirigió al VAR, revisó la jugada, y se percató que efectivamente los zagueros de Austria derribaron a Lautaro Martínez, por lo que sancionó penal.

Messi desperdició el penal

Luego de que se sancionara el penal, Lionel Messi se encargó de ejecutar a infracción con un fuerte remate cruzado de pierna izquierda.

Para sorpresa de muchos, el cobro de Messi se fue por fuera del arco que defendió Alexander Schlager, guardameta de Austria.