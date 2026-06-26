EN VIVO Nueva Zelanda vs Bélgica | Copa Mundial de la FIFA 2026

Nueva Zelanda y Bélgica disputarán este viernes un partido decisivo por la tercera fecha del grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El compromiso comenzará a las 10:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio BC Place de Vancouver.

La transmisión del encuentro estará a cargo de DSports, mientras que todas las emociones del partido y de la Copa del Mundo se podrán seguir minuto a minuto en DeportesRCN.com.

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Bélgica llega obligada a ganar para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final. El conjunto dirigido por Rudi García suma dos puntos tras empatar con Egipto e Irán y no ha logrado ponerse en ventaja en ningún momento del torneo.

La situación ha encendido las alarmas en el cuadro europeo, que esperaba tener una campaña mucho más tranquila. Además, el equipo sigue esperando el mejor nivel de figuras como Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Jeremy Doku, jugadores llamados a marcar la diferencia en este tipo de encuentros.

Nueva Zelanda, por su parte, llega con un punto y mantiene intacto el sueño de clasificar. La selección oceánica nunca ha superado la fase de grupos en una Copa del Mundo, por lo que una victoria ante Bélgica representaría un hecho histórico para el fútbol neozelandés.

El ganador del compromiso avanzará a los dieciseisavos de final, mientras que un empate dejará a Bélgica dependiendo de lo que ocurra en el duelo entre Egipto e Irán. Por eso, el encuentro en Vancouver se perfila como una auténtica final para ambos seleccionados.

Con el futuro mundialista en juego, Bélgica intentará evitar un nuevo fracaso internacional y Nueva Zelanda buscará escribir la página más importante de su historia en los mundiales.