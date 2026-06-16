Mundial 2026: ¿Cuáles son los ítems de desempate en la fase de grupos?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 presenta un formato inédito con 48 selecciones participantes y una fase de grupos que clasificará a los dos primeros de cada zona, además de los ocho mejores terceros. Esta situación ha generado múltiples inquietudes entre los aficionados, especialmente por los posibles empates entre equipos que luchan por avanzar a los dieciseisavos de final.

Y es que, al haber doce grupos de cuatro selecciones, la disputa por los cupos como mejores terceros podría derivar en escenarios muy ajustados. No sería extraño que dos o más equipos terminen con la misma cantidad de puntos e incluso con idéntica diferencia de gol.

Ante este panorama, la FIFA estableció una serie de criterios de desempate que permitirán ordenar a las selecciones cuando exista igualdad en la tabla de posiciones.

El primer factor siempre será la cantidad de puntos obtenidos durante la fase de grupos. Sin embargo, cuando dos o más selecciones finalicen con el mismo puntaje, entrarán en juego otros elementos estadísticos y disciplinarios.

Lea también Oficial: primer técnico despedido en pleno Mundial 2026

Uno de los aspectos llamativos es que la FIFA prioriza inicialmente los enfrentamientos directos entre los equipos involucrados en el empate. Es decir, antes de revisar el rendimiento global del torneo, se analizarán los resultados obtenidos entre las selecciones que estén igualadas.

De esta manera, una selección podría terminar por encima de otra aun teniendo los mismos puntos, diferencia de gol y cantidad de anotaciones en toda la fase de grupos, siempre que haya sido superior en el duelo directo.

En caso de que la igualdad persista después de aplicar los criterios deportivos, también se tendrá en cuenta el comportamiento disciplinario de cada delegación, lo que convierte a las tarjetas amarillas y rojas en un factor potencialmente decisivo.

Incluso existe una última instancia contemplada por el reglamento. Si después de todos los filtros anteriores los equipos continúan empatados, la clasificación se definirá mediante el más reciente Ranking Mundial Masculino.

Lea también La Copa del Mundo por RCN: los 35 partidos que se transmitirán por Fútbol RCN

Criterios de desempate del Mundial 2026

1. El mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la fase de grupos entre los equipos en cuestión.

2. Una diferencia de goles más favorable resultante de los partidos de la fase de grupos disputados entre los equipos en cuestión.

3. El mayor número de goles marcados en todos los partidos de la fase de grupos entre los equipos en cuestión.

4. Una diferencia de goles superior en todos los partidos de la fase de grupos.

5. El mayor número de goles marcados en todos los partidos de la fase de grupos.

6. La puntuación más alta en conducta del equipo (jugadores y miembros de la expedición) en relación con el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas.

7. Los dos o más equipos que sigan empatados se clasificarán según la última edición publicada del Ranking Mundial Masculino FIFA.

Así las cosas, cada gol anotado, cada tanto recibido e incluso cada tarjeta mostrada por los árbitros puede terminar siendo determinante en la carrera hacia los dieciseisavos de final de un Mundial que, por su nuevo formato, promete una fase de grupos más competitiva y reñida que nunca.