EN VIVO Países Bajos vs Marruecos | 16avos. Copa del Mundo 2026

Llegaron las instancias definitivas de la Copa Mundial y junto con ello se van dando a conocer los equipos que quedaran dentro de los 16 mejores para jugar los octavos de final y en donde Países Bajos y Marruecos lucharán por uno de los cupos.

Lea también VIDEO - Golazo de Brasil en el último segundo del partido ante Japón

El Estadio Monterrey será el escenario deportivo que le abrirá las puertas a uno de los encuentros más esperados de la competencia, con una escuadra neerlandesa que llega tras haber clasificado de manera invicta y en la primera casilla del Grupo F con 7 unidades, pero también con el equipo de Mohamed Ouahbi habiendo destacado en el Grupo C, en donde logró sumar de igual manera 7 puntos.

Países Bajos vs Marruecos: cómo VER EN VIVO HOY 29 de junio el Mundial

Este encuentro se disputará el lunes 29 de junio a partir de las 20:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de DGO, DSports+, Paramount +, el canal de YouTube de LaFM, y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 20:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:00

Bolivia y Venezuela: 21:00

¿Cuáles son los equipos que ya clasificaron a octavos de final?

Por el momento, de los 16 cupos que hay para los octavos de final, solamente dos selecciones han conseguido escribir su nombre en esta instancia, Brasil y Canadá, las cuales destacaron en el inicio de la nueva fase al vencer a Japón por un marcador de 2-1 y a Sudáfrica por la mínima diferencia.