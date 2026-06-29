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Países Bajos

EN VIVO Países Bajos vs Marruecos | 16avos. Copa del Mundo 2026

Así podrá ver en vivo el partido entre Países Bajos vs Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Países Bajos vs Marruecos en 16avos. del final de la Copa Mundial
Países Bajos vs Marruecos en 16avos. del final de la Copa Mundial

Llegaron las instancias definitivas de la Copa Mundial y junto con ello se van dando a conocer los equipos que quedaran dentro de los 16 mejores para jugar los octavos de final y en donde Países Bajos y Marruecos lucharán por uno de los cupos.

VIDEO - Golazo de Brasil en el último segundo del partido ante Japón

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El Estadio Monterrey será el escenario deportivo que le abrirá las puertas a uno de los encuentros más esperados de la competencia, con una escuadra neerlandesa que llega tras haber clasificado de manera invicta y en la primera casilla del Grupo F con 7 unidades, pero también con el equipo de Mohamed Ouahbi habiendo destacado en el Grupo C, en donde logró sumar de igual manera 7 puntos.

Países Bajos vs Marruecos: cómo VER EN VIVO HOY 29 de junio el Mundial

Este encuentro se disputará el lunes 29 de junio a partir de las 20:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de DGO, DSports+, Paramount +, el canal de YouTube de LaFM, y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 20:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:00

Bolivia y Venezuela: 21:00

¿Cuáles son los equipos que ya clasificaron a octavos de final?

Por el momento, de los 16 cupos que hay para los octavos de final, solamente dos selecciones han conseguido escribir su nombre en esta instancia, Brasil y Canadá, las cuales destacaron en el inicio de la nueva fase al vencer a Japón por un marcador de 2-1 y a Sudáfrica por la mínima diferencia.

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