EN VIVO Premier League: Manchester City vs Arsenal - minuto a minuto y goles

Manchester City recibirá este domingo al Arsenal en el Etihad Stadium, en un compromiso correspondiente a la fecha 33 de la Premier League, que puede resultar determinante en la lucha por el título.

El conjunto londinense llega como líder del campeonato con 70 puntos, mientras que el City es segundo con 64 unidades, aunque cuenta con un partido pendiente que mantiene abiertas sus opciones.

Este enfrentamiento directo cobra especial relevancia, ya que una victoria del Arsenal ampliaría la diferencia y dejaría al equipo de Mikel Arteta muy cerca de asegurar el título.

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Por su parte, el equipo dirigido por Pep Guardiola necesita sumar para recortar distancias y mantener viva la pelea por la Premier, en un duelo que puede marcar el rumbo definitivo del campeonato en la recta final de la temporada.

Manchester City vs Arsenal: cómo VER EN VIVO HOY domingo 19 de abril

El partido Manchester City vs Arsenal por la fecha 33 de la Premier League se disputará este domingo 19 de abril a partir de las 16:30 (hora local). El duelo se podrá ver en Espn y Disney+; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 10:30

España: 16:30

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 12:30

Chile, Bolivia y Venezuela: 11:30

Estados Unidos: 10:30 (D.C. y Florida) - 9:30 (Chicago) - 7:30 (Los Ángeles)

México: 9:30