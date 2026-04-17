Bayern Múnich pretende a joya de la Selección Colombia: ya hay acercamiento

La Selección Colombia sub 17 está cumpliendo con una destacada actuación en el Campeonato Sudamericano de la categoría, después de derrotar a Brasil 3-0 en la fase semifinal y ganarse el boleto a la gran final.

Lo hecho por el equipo nacional ha llamado a la atención de importantes clubes del Viejo Continente, que se han fijado en algunos futbolistas del plantel dirigido por Freddy Hurtado.

Bayern Múnich quiere a Samuel Martínez

Este viernes 17 de abril, tz münchen dio a conocer que Bayern Múnich "sigue de cerca" al mediocampista o extremo Samuel Martínez, quien hace parte del registro de Atlético Nacional.

Martínez, que ya habría despertado interés en otros importantes clubes como Chelsea y Liverpool, ha impresionado en el Sudamericano por su "calidad técnica y capacidad para controlar el ritmo de los partidos".

El medio alemán aseguró que Bayern Múnich, mediante su departamento de ojeadores ya ha entablado comunicación con los representantes del jugador.

"Martínez impresiona sobre todo por su calidad técnica y su capacidad para controlar el ritmo del partido. Mantiene la calma bajo presión. Sin embargo, el Bayern de Múnich se enfrenta a una dura competencia de otros clubes europeos por su fichaje", explicó tz münchen.

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Martínez, pieza de Colombia en el Sudamericano

Samuel Martínez se ha ganado un lugar en la alineación titular de la Selección Colombia en el Campeonato Sudamericano sub 17 gracias a su habilidad con la pelota y sacrificio en momentos en los que el equipo lo necesita.

En la victoria 3-0 sobre Brasil, Martínez fue clave al dar una asistencia y se espera sea inicialista en el duelo final contra Argentina de este domingo.