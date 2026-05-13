EN VIVO Premier League: Manchester City vs Crystal Palace - minuto a minuto y goles

La temporada 2025/26 de la Premier League está a punto de llegar a su fin y junto con ello se definirán los clasificados a competencia internacional, los tres equipos descendidos y a un nuevo campeón, en donde la pelea está entre Manchester City y Arsenal, los cuales lideran la tabla de posiciones.

Sin embargo, el equipo dirigido por el Pep Guardiola está pendiente de un partido, el cual será contra Crystal Palace en el Etihad Stadium el jueves 14 de mayo sobre las 14:00 y de llegar a ganar podrá acortar diferencias con los Gunners por la definición del título.

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Manchester City vs Crystal Palace: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 13 de mayo

El partido Manchester City vs Crystal Palace por la fecha 36 de la Premier League se disputará este domingo 19 de abril a partir de las 14:00 (hora local). El duelo se podrá ver en DAZN, Espn y Disney+; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 15:00

México: 13:00

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¿Cómo están Arsenal y Manchester City la tabla de posiciones de la Premier League?

Luego de 36 fechas disputadas hasta el momento, Arsenal es el líder de la tabla de posiciones y todo parece indicar que pronto podría llegar a romper con la sequía de títulos en la Premier League tras alcanzar 79 puntos con 24 partidos ganados, siete empates y cinco derrotas.

Mientras que Manchester City está en la segunda casilla con 74 puntos luego de 22 triunfos, ocho empates y cinco partidos perdidos.