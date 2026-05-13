Los 3 delanteros colombianos que son goleadores en el exterior; atento Lorenzo

Cada vez falta poco para que inicie la Copa del Mundo de 2026 en la que se espera que la Selección Colombia cumpla con una buena participación, teniendo en cuenta la calidad de los jugadores que compiten en el exterior, en donde muchos son figuras de sus respectivos clubes.

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Tres delanteros colombianos que son goleadores en el exterior

En la recta final de la preparación, en la que se conocerá la lista definitiva de 26 jugadores que elegirá Néstor Lorenzo para vestir la camiseta de la Selección Colombia, hay gran expectativa por los delanteros que serán los encargados de liderar el ataque nacional.

En el listado final se espera que Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba sean indiscutidos, teniendo en cuenta que han hecho parte de gran parte del proceso de Lorenzo y en Sporting CP y Krasnodar, respectivamente, han brillado durante toda la temporada 2025/2026.

Sin embargo, el entrenador nacional estaría considerando a otro atacante y muchos nombres han surgido como posibilidad. Jugadores como Rafael Santos Borré, Juan Camilo 'cucho' Hernández, Dayro Moreno, Hugo Rodallega, Kevin Viveros, entre otros, se han puesto sobre la mesa.

A pesar de la cantidad de opciones, al término de la temporada 2025/2026 en Europa y en plena campaña 2025 en Sudamérica hay tres atacantes colombianos que se han destacado por ser líderes en la tabla de goleadores de sus respectivas ligas en el exterior.

El primero en brillar es, sin duda, Luis Javier Suárez, que en su primera campaña con el Sporting Cp ha anotado 27 tantos en la primera división de Portugal y a falta de una jornada para terminar el calendario ya tiene asegurado el título de máximo goleador.

Por otro lado, Jhon Córdoba es líder de la tabla de goleadores de la Liga Premier de Rusia con 16 tantos. El colombiano se ha destacado con la camiseta de Krasnodar.

Finalmente, Kevin Viveros se ha convertido en la gran figura de Atlético Paranaense en el inicio del Brasileirao.

Viveros lidera la tabla de goleadores de la primera división de Brasil con ocho tantos.

Néstor Lorenzo citó a rueda de prensa

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia citó para este miércoles 14 de mayo a una rueda de prensa en la que dará detalles de la logística que tendrá el equipo nacional en la Copa del Mundo.

Se espera que el estratega también entregue algunos detalles de la lista de jugadores.