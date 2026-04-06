EN VIVO - Primeira Liga: Casa Pia vs Benfica - minuto a minuto y goles - fecha 28

El Casa Pia recibe este lunes a Benfica en el marco de la fecha 28 de la Primeira Liga, en un compromiso que enfrenta a dos equipos con realidades completamente distintas en la tabla de posiciones.

El conjunto lisboeta, donde milita el colombiano Richard Ríos, llega a este encuentro ubicado en la tercera posición con 65 unidades, todavía con opciones matemáticas de pelear por el título. Para mantenerse en carrera, Benfica necesita sumar de a tres y así reducir la diferencia con los líderes a cinco puntos.

Por su parte, Casa Pia afronta el compromiso desde la zona baja de la clasificación, ocupando la decimosexta casilla con 24 puntos, en una lucha directa por evitar el descenso. El equipo local mantiene una ventaja de cuatro unidades sobre Tondela, que actualmente se encuentra en zona de caída a la segunda categoría.

De esta manera, el duelo adquiere una relevancia especial para ambos clubes: mientras Benfica busca seguir en la pelea por el campeonato, Casa Pia necesita sumar para alejarse del descenso en una recta final de temporada que promete ser decisiva.

Casa Pia vs Benfica: cómo VER EN VIVO HOY lunes 6 de abril

El partido Casa Pia vs Benfica por la fecha 28 de la Primeira Liga se disputará este lunes 6 de abril a partir de las 14:45 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Espn Brasil, GolTV y Claro TV, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 14:45

España: 20:45

Portugal: 19:45

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:45

Bolivia y Venezuela: 15:45

Estados Unidos: 15:45 (D.C. y Florida) - 14:45 (Chicago) - 11:45 (Los Ángeles)

México: 13:45