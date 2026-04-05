Liga BetPlay 2026-I: programación aplazados fechas 2, 6, 7 y 9 - árbitros y VAR

La Liga BetPlay DIMAYOR I-2026 entra en una semana clave para su desarrollo, pues varios partidos aplazados se disputarán en los próximos días con el objetivo de poner al día el calendario antes de la recta final del campeonato.

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Una vez se cumplan estos compromisos pendientes, el torneo quedará al día de cara a las últimas cuatro fechas, en las que se definirán los equipos clasificados a los playoffs, en una tabla que aún no es fidedigna.

Programación de partidos aplazados de Liga BetPlay

Lunes 6 de abril

3:30 p. m.

Pereira vs Alianza - fecha 6

Santiago de Las Atalayas

8:10 p. m.

Nacional vs Jaguares - fecha 2

Atanasio Girardot

Martes 7 de abril

4:00 p. m.

Águilas Doradas vs Bucaramanga - fecha 7

Cincuentenario

Domingo 12 de abril

4:10 p. m.

Cali vs Llaneros - fecha 9

Deportivo Cali

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Árbitros de los partidos aplazados

El primero de estos encuentros será el lunes 6 de abril, cuando Deportivo Pereira reciba a Alianza Valledupar en el estadio Santiago de Las Atalayas, en juego correspondiente a la sexta fecha.

Para este compromiso, la designación arbitral estará encabezada por Sebastián Toro (Caldas), acompañado por Jhon Zambrano (Tolima) y Arbis Acosta (Guajira) como asistentes, mientras que el VAR estará a cargo de John Perdomo (Huila) junto a Johan Castro (Bogotá) como AVAR.

Más tarde, ese mismo lunes, Atlético Nacional se medirá ante Jaguares en el Atanasio Girardot, en duelo pendiente de la fecha 2.

En este partido, el juez central será Wilmar Montaño (Cundinamarca), con Mary Blanco (Boyacá) y Wilson Ortiz (Norte) como asistentes, mientras que en el VAR estarán Lisandro Castillo (Bogotá) y Elkin Abril (Casanare).

La programación continuará el martes 7 de abril con el choque entre Águilas Doradas y Atlético Bucaramanga en el estadio Cincuentenario, correspondiente a la séptima fecha.

Para este compromiso fue designado como árbitro central Jonnathan Ortiz (Nariño), acompañado por John Aguilar (Risaralda) y Jhon Parra (Meta), mientras que el sistema VAR estará bajo la responsabilidad de Esnaider Pontón y Juan Holguín, ambos de Bogotá.

Finalmente, el último partido pendiente se disputará el domingo 12 de abril, cuando Deportivo Cali reciba a Llaneros FC en su estadio por la novena fecha, aunque aún no hay árbitros para tal jornada.