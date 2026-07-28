EN VIVO Quindío vs. Tolima | Minuto a minuto y goles | Copa BetPlay 2026

Deportes Quindío recibe este martes 28 de julio a Deportes Tolima en el estadio Centenario de Armenia en el partido de vuelta de la fase 1B de la Copa BetPlay Dimayor 2026.

El marcador global del duelo favorece a Deportes Tolima, que se impuso con marcador de 2-1 en el encuentro de ida disputado en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Quindío Vs Tolima EN VIVO: hora y cómo VER la Copa BetPlay

El partido entre Deportes Quindío contra Deportes Tolima por la vuelta de la fase 1B de la Copa BetPlay se disputa este martes 28 de julio a partir de las 18:15 de la tarde en el estadio Centenario de Armenia.

El compromiso se puede VER EN VIVO por la señal de Win Sports y Win Sports+.

Así llega Deportes Quindío

Deportes Quindío afronta el compromiso después de caer 0-1 ante Boca Juniors de Cali en la primera fecha del Torneo BetPlay-II de 2026.

Así llega Deportes Tolima

Por otro lado, Deportes Tolima afrontará el compromiso con aire en la camiseta, luego de debutar con victoria 2-0 sobre Junior de Barranquilla en la fecha 1 de la Liga BetPlay-II de 2026.