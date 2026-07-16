EN VIVO Racing vs Defensa y Justicia | Copa Argentina

Racing Club y Defensa y Justicia se enfrentan este jueves por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. El compromiso se disputa en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes y contará con presencia de aficionados de ambos equipos en las tribunas.

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La serie se jugará a partido único. En caso de que el marcador termine igualado al cabo de los 90 minutos reglamentarios, el clasificado a los octavos de final se definirá mediante lanzamientos desde el punto penal.

Racing vs Defensa - horario y canales de TV

El encuentro está programado para las 6:45 p. m. de Argentina, Uruguay y Paraguay. En Colombia comenzará a las 4:45 p. m., en España a las 11:45 p. m., mientras que en Estados Unidos será a las 5:45 p. m. (Washington y Miami), 4:45 p. m. (Chicago) y 2:45 p. m. (Los Ángeles).

La transmisión del compromiso estará disponible a través de TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, TyC Sports Internacional y fuboTV, según la región desde donde se siga el partido.

Es menester recordar que el torneo de primera división del fútbol argentino se disputará a partir del 23 de julio, una vez haya terminado la Copa del Mundo.