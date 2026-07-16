FIFA impondría una sanción a Argentina previo a la final del Mundial

La clasificación de Argentina a la final de la Copa del Mundo 2026 podría traer consecuencias fuera de la cancha. La FIFA analiza una posible sanción luego de un hecho ocurrido durante la celebración posterior al triunfo sobre Inglaterra en Atlanta.

El organismo estudia un presunto incumplimiento del reglamento del Mundial, que desde hace varias ediciones prohíbe la exhibición de mensajes o manifestaciones de carácter político dentro de los escenarios oficiales de la competencia.

Posible sanción de FIFA a Argentina por mensajes políticos

La situación se presentó una vez finalizó la segunda semifinal. En medio de los festejos con la afición, Giovani Lo Celso y Cristian 'Cuti' Romero sostuvieron una bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas", un mensaje relacionado con el histórico conflicto entre Argentina y el Reino Unido.

El partido entre Argentina e Inglaterra siempre ha estado rodeado de una fuerte carga simbólica por la Guerra de las Malvinas de 1982. Precisamente por ese antecedente, la FIFA había reforzado las restricciones para impedir el ingreso de mensajes políticos a las tribunas y evitar posibles incidentes entre aficionados.

Ahora, la Comisión Disciplinaria de la FIFA revisa lo sucedido para determinar si existió una infracción al reglamento. Por el momento no hay una decisión oficial, aunque el caso ya se encuentra bajo análisis.

¿De cuánto dinero sería la sanción a Argentina?

En antecedentes similares, el máximo organismo del fútbol mundial ha impuesto sanciones económicas individuales cercanas a los 10.000 francos suizos, una cifra que supera los 12.000 dólares, por la exhibición de mensajes considerados políticos durante competencias oficiales.

No se descarta que, dependiendo de las conclusiones de la investigación, las medidas recaigan sobre los futbolistas involucrados o incluso sobre la delegación de la Selección Argentina, aunque todo dependerá del fallo disciplinario que emita la FIFA en los próximos días.

Mientras tanto, la albiceleste continúa enfocada en la gran final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará este domingo a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con la ilusión de conquistar su segundo título mundial consecutivo, a la espera de conocer si habrá consecuencias por lo ocurrido tras la semifinal.