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Mundial 2026

EN VIVO República Checa vs Dinamarca - minuto a minuto y goles - Fecha FIFA

Así podrá ver en vivo el partido entre República Checa vs Dinamarca por el repechaje al Mundial.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Así podrá ver en vivo el repechaje europeo entre República Checa vs Dinamarca
Así podrá ver en vivo el repechaje europeo entre República Checa vs Dinamarca

El enfrentamiento entre República Checa y Dinamarca definirá a otro de los equipos que se acercarán al Mundial 2026 y promete ser un duelo de alto nivel, en el que dos selecciones competitivas llegan con la obligación de dar el paso definitivo para regresar a la cita orbital.

Chequia sufrió para avanzar a esta instancia del repechaje luego de que se tuviera que ir hasta la definición desde el punto penal contra Irlanda, a la cual derrotó por un marcador de 4-3. Mientras que Dinamarca avanzó tranquilamente al golear 4-0 a Macedonia del Norte.

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República Checa vs Dinamarca: cómo VER EN VIVO HOY Fecha FIFA 31 de marzo

El partido entre República Checa vs Dinamarca en el repechaje europeo se disputará este martes 31 de marzo a partir de las 13:45 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en Sky Sports, UEFA TV, Disney Plus Premium, y sus demás emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 13:45

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 15:45

Bolivia y Venezuela: 14:45

Estados Unidos: 14:45

México: 14:45

En otras noticias: Resumen: Colombia (1) vs. Francia (3) | Amistoso previo a la Copa Mundial 2026

¿En qué grupo del Mundial jugaría República Checa o Dinamarca?

República Checa o Dinamarca, dos rivales que estarían confirmados para jugar en el Grupo A del Mundial. El equipo que clasifique hoy en la Ruta D deberá prepararse para una fase de grupos intensa y diversa, ya que sus rivales serán: México (anfitrión), Sudáfrica y Corea del Sur.

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