EN VIVO República Checa vs Dinamarca - minuto a minuto y goles - Fecha FIFA

El enfrentamiento entre República Checa y Dinamarca definirá a otro de los equipos que se acercarán al Mundial 2026 y promete ser un duelo de alto nivel, en el que dos selecciones competitivas llegan con la obligación de dar el paso definitivo para regresar a la cita orbital.

Chequia sufrió para avanzar a esta instancia del repechaje luego de que se tuviera que ir hasta la definición desde el punto penal contra Irlanda, a la cual derrotó por un marcador de 4-3. Mientras que Dinamarca avanzó tranquilamente al golear 4-0 a Macedonia del Norte.

República Checa vs Dinamarca: cómo VER EN VIVO HOY Fecha FIFA 31 de marzo

El partido entre República Checa vs Dinamarca en el repechaje europeo se disputará este martes 31 de marzo a partir de las 13:45 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en Sky Sports, UEFA TV, Disney Plus Premium, y sus demás emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 13:45

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 15:45

Bolivia y Venezuela: 14:45

Estados Unidos: 14:45

México: 14:45

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¿En qué grupo del Mundial jugaría República Checa o Dinamarca?

República Checa o Dinamarca, dos rivales que estarían confirmados para jugar en el Grupo A del Mundial. El equipo que clasifique hoy en la Ruta D deberá prepararse para una fase de grupos intensa y diversa, ya que sus rivales serán: México (anfitrión), Sudáfrica y Corea del Sur.