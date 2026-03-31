EN VIVO España vs Egipto - minuto a minuto y goles - Fecha FIFA

Nueva fecha de preparación de cara al Mundial con España como protagonista que espera seguir con victorias para poder tomar confianza frente al arranque mundialista. En dicha competencia partirán como favoritos. Luis de la Fuente ya tiene una base amplia en su convocatoria orbital.

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Seguramente, la lista no cambiará de a mucho en estas fechas previas al Mundial. España se verá las caras con Arabia Saudita, Cabo Verde y Uruguay en Estados Unidos, Canadá y México. Los españoles esperan dar el golpe en este certamen y para eso quieren seguir dando de qué hablar en los amistosos previos.

Justamente, este martes 31 de marzo, España enfrentará a Egipto en un vibrante encuentro entre selecciones mundialistas. Los egipcios vienen de ser cuartos en la Liga de Naciones de África en el 2026 y el último resultado fue un amplio 0-4 contra Arabia Saudita, partido en el que apareció en el marcador Omar Marmoush que marcó uno de los cuatro tantos.

Egipto espera truncar el buen momento de la selección de España en este nuevo amistoso de Fecha FIFA que empezará a cerrar la preparación de cara al Mundial de 2026. La selección africana enfrentará a Brasil días antes del debut orbital. Mientras que en el torneo mundialista tendrán que verse las caras con Bélgica, Nueva Zelanda e Irán.

Con una delantera estelar de Mohamed Salah y Omar Marmoush, los egipcios quieren llegar lejos en el Mundial y, seguramente, el encuentro frente a España será un punto de partida para saber en qué punto están. Además, ese duelo contra Brasil también será una prueba de cara al Mundial.

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A QUÉ HORA Y DÓNDE VER ESPAÑA VS EGIPTO ESTE MARTES 31 DE MARZO POR PARTIDO DE FECHA FIFA

El juego entre España vs Egipto por la Fecha FIFA de marzo se desarrollará en el RCDE Stadium, casa del Espanyol. Todo arrancará a partir de las 2 de la tarde en horario de Colombia y se podrá ver por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ESPAÑA VS EGIPTO

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00 P.M.

México: 13:00 P.M.

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Bolivia y Venezuela: 15:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 16:00 P.M.