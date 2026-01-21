Slavia Praga vs. FC Barcelona: EN VIVO HOY miércoles 21 de enero - Champions League

Barcelona, con las bajas del portero Marc-André ter Stegen, el lateral Joao Cancelo, el extremo Lamine Yamal y el delantero Ferran Torres, se enfrenta este miércoles al Slavia Praga con la misión de mantener vivo el objetivo de conseguir el pase directo a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Tras sumar 10 puntos de 18 posibles en las primeras 6 jornadas de la fase liga, el equipo de Hansi Flick, decimoquinto clasificado, define sus opciones de evitar la eliminatoria de repesca con el duelo en Praga y la visita del Copenhague la próxima semana al Spotify Camp Nou.

Deberá esperar los resultados de sus rivales directos para consumar la clasificación directa para octavos de Champions League

De sumar un pleno de seis puntos en las últimas dos jornadas, deberá esperar los resultados de sus rivales directos para consumar la clasificación directa para octavos. Al Barça también le interesa ganar con una amplia diferencia de goles para gozar de más opciones en el caso de empatar a puntos con otros equipos en la numerosa pugna por acabar entre los ocho primeros. Actualmente, cuenta con una diferencia positiva de 3 tantos.

El equipo de Flick ha viajado este martes a Praga, donde a la hora del encuentro se esperan temperaturas cercanas a los -4ºC, con ausencias notables. Ni Ferran Torres, lesionado, ni Lamine Yamal, sancionado, ni Joao Cancelo, que todavía no está inscrito en la 'Champions', han entrado en la convocatoria. Además, Ter Stegen se ha quedado en Barcelona para resolver su cesión al Girona.

El delantero Raphael Dias 'Raphinha', ausente en el último partido frente a la Real Sociedad por un golpe en el muslo, es la principal novedad en la convocatoria. El brasileño, pieza fundamental en la delantera azulgrana, apunta al once, así como el delantero Robert Lewandowski. Los extremos Marcus Rashford y Roony Bardghji también podrían tener sus opciones de inicio.

Pese a las bajas, el conjunto catalán parte como favorito y espera resarcirse del tropiezo en Anoeta, donde perdió (2-1) pese a haber completado uno de los mejores partidos de la temporada por juego y ocasiones.

Slavia Praga vs. FC Barcelona: cómo VER EN VIVO HOY Champions League 21 de enero

El Barça se medirá a un Slavia Praga que apura sus opciones remotas de clasificación tras sumar tres empates en seis jornadas. Pero su secuencia sin ganar en la Liga de Campeones, sin contar rondas previas, va mucho más allá, al 19 de septiembre de 2007, cuando venció por 2-1 al Steaua Bucarest. Su única victoria en tres participaciones en este torneo, incluida la presente temporada.

No ha ganado a nadie en esta edición, igualado con el Bodo/Glimt (2-2), el Atalanta (0-0) y el Athletic Club (0-0) y derrotado por el Tottenham (3-0), el Inter (3-0) y el Arsenal (0-3) en las seis jornadas ya disputadas, las cinco últimas sin un solo gol a favor. Su racha sin triunfos en la Champions es de 17 partidos. Perdió diez de ellos.

El partido se disputa desde las 3:00 p. m., con transmisión de Espn 2 y Disney +. Árbitro: Chris Kavanagh (Inglaterra). Estadio: Eden Arena.







