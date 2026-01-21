Bayern Múnich vs Unión Saint Gilloise EN VIVO HOY miércoles 21 de enero - Champions League

Llega a su fin la séptima jornada de Champions League, en la que dos de los protagonistas serán Bayern Múnich vs Unión Saint Gilloise, los cuales se encargarán de pisar el Estadio Allianz Arena en busca de otros tres puntos para ascender en la tabla de posiciones.

El equipo que comanda Vincent Kompany, pasa por su mejor momento deportivo a nivel nacional e internacional, ya que comanda en la Bundesliga con un sólido invicto de 16 partidos sin conocer la derrota y 50 puntos. Mientras que en Champions League también se encuentra en fase de clasificación directa a octavos de final, ubicado en la tercera casilla con 15 puntos.

Además, el cuadro 'bávaro' también recupera a un jugador indispensable en la zona ofensiva como lo es el delantero de la Selección Colombia,Luis Díaz, quien ya habría cumplido con sus respectivas fechas de sanción tras la expulsión que sufrió en el duelo contra PSG.

Por el lado de Union Saint-Gilloise, su presente deportivo es uno de los mejores en la liga de Bélgica al ser líder con 45 puntos habiendo perdido en solo dos ocasiones. Aunque en Champions se le ha complicado su participación, ya que se está quedando afuera incluso de la fase eliminatoria al estar ubicado en la casilla 30 con tan solo seis puntos.

Bayern Múnich vs Unión Saint Gilloise: cómo VER EN VIVO HOY Champions League 21 de enero

El partido Bayern Múnich vs Unión Saint Gilloise por la séptima fecha de la Champions League se disputará este miércoles 21 de enero a partir de las 3:00 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en ESPN, Disney Plus Premium, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 16:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)

México: 16:00