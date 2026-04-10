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EN VIVO Sudamericano sub 17: Argentina vs Brasil - minuto a minuto y goles - fecha 4

Siga las emociones de uno de los partidos más llamativos de la fase de grupos.
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EN VIVO Sudamericano sub 17: Argentina vs Brasil - minuto a minuto y goles - fecha 4
EN VIVO Sudamericano sub 17: Argentina vs Brasil // Pixabay y Canva
Sudamericano Sub 17 2026 Paraguay
1ª Fase - Fecha 4
Argentina U17 Argentina U17
Programado
Brazil U17 Brazil U17
Estadísticas del partido

El Campeonato Sudamericano Sub 17 que se disputa en Paraguay vivirá este viernes 10 de abril uno de sus partidos más esperados, cuando Argentina y Brasil se enfrenten por la cuarta fecha del grupo B en una nueva edición del clásico suramericano.

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El compromiso llega con ambos seleccionados en lo más alto de la tabla, ya que tanto Argentina como Brasil suman seis puntos en dos partidos disputados, manteniendo puntaje perfecto luego de haber cumplido sus respectivas jornadas de descanso.

Este duelo no solo definirá gran parte del liderato del grupo, sino que también permitirá medir fuerzas entre dos de los principales candidatos al título, teniendo en cuenta el poderío histórico y el buen nivel mostrado en sus primeras presentaciones.

Se espera un partido de alta intensidad, con dos selecciones que suelen proponer desde el juego ofensivo y que buscarán imponer condiciones desde el primer minuto, en un clásico que promete emociones y que podría marcar el rumbo del grupo B en el tramo decisivo de la fase inicial.

Argentina vs Brasil: cómo VER EN VIVO HOY viernes 10 de abril

El partido Chile vs Paraguay por la cuarta fecha del Sudamericano sub 17 se disputará este viernes 10 de abril a partir de las 20:00 (hora local). El duelo se podrá ver en DirecTV Sports, SportTV y YouTube de Conmebol, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 18:00
España: 00:00
Portugal: 01:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00
Bolivia y Venezuela: 19:00
Estados Unidos: 19:00 (D.C. y Florida) - 18:00 (Chicago) - 16:00 (Los Ángeles)
México: 17:00

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