Tabla de posiciones del Grupo B en el Sudamericano Sub-17 tras la fecha 3

Nueva fecha del Sudamericano Sub-17 que se desarrolla en Paraguay. Como definió la FIFA en el 2025, a partir de ese año hasta el 2030 se jugará un Sudamericano de esta categoría y un Mundial con Catar como la sede en estos cinco años.

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Por el Grupo A, la Selección Colombia apretó en la tercera jornada a Ecuador que sigue en la parte alta. Sin embargo, la victoria de los colombianos podría ser esencial para poder llegar a las primeras posiciones del Sudamericano Sub-17.

Mientras tanto, en el Grupo B, las cosas están más parejas, dado que Brasil descansó en la tercera jornada y le dio la chance a Argentina que regresaba a la competencia de llegar a la misma línea de puntos en el liderato. Además, Bolivia chocó con Perú y una victoria de alguno de los dos podía empezar a condicionar bastante para la clasificación.

RESULTADOS DEL GRUPO B EN LA TERCERA JORNADA DEL SUDAMERICANO SUB-17

La jornada libre de Brasil iba a dar de qué hablar. Los brasileños ganaron con goleadas los dos primeros partidos y estaban cómodos en la parte alta aprovechando también que, en la segunda fecha, Argentina fue quien no tuvo partido y ahí se adueñó de la parte alta en soledad.

A primera hora, el Grupo B tuvo el partido entre Bolivia y Perú en el que la selección ‘Verde’ logró sumar su primera victoria en el Sudamericano Sub-17. Con un doblete del goleador Nabil Nacif en la primera parte. Nacif ya había marcado un tanto contra Venezuela cuando perdían por dos goles y lograron empatar todo de manera agónica.

Por su parte, el duelo de la fecha era el de Argentina contra Venezuela que esperaba dar de qué hablar por las ambiciones de ambas escuadras y por la necesidad de los argentinos en emparejar todo con Brasil en el liderato con seis puntos.

Argentina pegó en el primer tiempo con un doblete de Juan Cruz Policella. En el complemento, un penal de Benjamín Tapia significó el tercero. Infortunadamente, Tapia marcó en propio arco y le dio la oportunidad a Venezuela de acercarse al marcador. Sobre el final, Andy Saavedra puso el segundo para los venezolanos, pero no fue posible igualarlo.

TABLA DE POSICIONES TRAS LA TERCERA FECHA DEL GRUPO B EN EL SUDAMERICANO SUB-17

1. Brasil | 6 puntos | +8 DG

2. Argentina | 6 puntos | +4 DG

3. Bolivia | 4 puntos | -3 DG

4. Venezuela | 1 punto | -1 DG

5. Perú | 0 puntos | -8

ASÍ SE JUGARÁ LA CUARTA FECHA DEL SUDAMERICANO SUB-17 EN EL GRUPO B

Esta cuarta fecha empieza a decidir varios aspectos, y uno de ellos será el liderato de la tabla de posiciones. A primera hora el 10 de abril Venezuela enfrentará a Perú que podría quedar eliminado si llega a perder. Los venezolanos tendrán que sumar de a tres para superar a Bolivia en la tabla de posiciones aprovechando que la ‘Verde’ descansará.

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A segundo turno se jugará el partido más importante que definirá el liderato entre Argentina vs Brasil. Quien suma de a tres podría clasificar primero a las semifinales siempre y cuando saque un empate o gane en la quinta fecha. Además, el primero y el segundo tendrán el boleto definido al Mundial de Catar.